Governistas vão para o Bluesky em “resistência” ao X de Musk

Ministros, senadores e deputados aliados ao governo migraram para rede social concorrente após dono do ex-Twitter criticar Moraes e Lula

Logo do Bluesky é em forma de borboleta; Jack Dorsey, criador do Twitter, faz parte do conselho de administração da rede social reprodução

Bárbara Pinheiro 11.abr.2024 (quinta-feira) – 13h21



Governistas começaram a usar o Bluesky, rede social semelhante ao X (ex-Twitter), depois de o dono da plataforma, o empresário Elon Musk, criticar diversas vezes o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a semana.

No domingo (7.abr.2024), Musk chamou o ministro de “tirano”, “totalitário” e “draconiano”, dizendo que ele deveria “renunciar ou sofrer um impeachment”. As críticas são pelo que o empresário considera autoritarismo e censura do ministro contra perfis considerados extremistas na plataforma.

O ministro Paulo Pimenta (Secom), o advogado-geral da União, Jorge Messias, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e os deputados federais Lindbergh Farias (PT-MG) e André Janones (Avante-MG) foram alguns do que começaram a usar o Bluesky depois das declarações de Musk.

No caso de Randolfe, ele já tinha uma conta na rede social, mas estava sem fazer novas publicações desde junho de 2023. A ministra Marina Silva e as deputadas Erika Hilton (Psol-SP) e Benedita da Silva (PT-RJ), apesar de terem perfil na plataforma, não atualizam suas respectivas contas desde 2023.

“É aqui que a gente vai resistir à disseminação de ódio e fake news da rede do bilionário mimado?”, disse Randolfe na 5ª feira (10.abr) em seu novo perfil. O líder do Governo no Congresso já havia chamado Musk de “bilionário mimado neofascista” na rede social do empresário na 2ª feira (8.abr).

O deputado Lindbergh também declarou: “Pessoal, vamos criar uma grande rede de resistência à tirania de Elon Musk no X aqui no Bluesky”. Segundo ele, a “luta em defesa da democracia e contra a extrema-direita não vai parar nem será censurada pelos caprichos de um bilionário neocolonizador”.

Bluesky O Bluesky é uma rede social descentralizada desenvolvida pela fundadora Jay Graber. O conselho de administração é composto por Jack Dorsey (fundador e ex-CEO do X quando a plataforma ainda se chamava Twitter), e por Jeremie Miller, inventor das tecnologias Jabber/XMPP.

Em 2023, o Bluesky ganhou reconhecimento, principalmente de usuários do X insatisfeitos com a aquisição de Elon Musk. Até 7 de janeiro, o cadastro no aplicativo Bluesky só estava disponível por meio de convite. Atualmente, a plataforma está com acesso liberado.