Governo acompanha conflito Israel x Irã com “grave preocupação”

Iranianos lançaram neste sábado (13.abr) um ataque com drones e mísseis; Brasil pede esforço internacional para evitar escalada de tensão

Em nota, o Itamaraty disse estar monitorando a situação dos brasileiros na região desde o ataque do Hamas a Israel; recomendou que os brasileiros não façam viagens para os países envolvidos

O Ministério das Relações Exteriores declarou na noite deste sábado (13.abr.2024) que está acompanhando o conflito entre Irã e Israel com “grave preocupação”. A declaração do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se dá depois de o Irã lançar um ataque com drones e mísseis contra Israel.

“Desde o início do conflito em curso na Faixa de Gaza, o governo brasileiro vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e para outros países, como Líbano, Síria, Iêmen e, agora, o Irã”, diz a nota publicada no site do Itamaraty (leia a íntegra mais abaixo).

Na nota, o governo brasileiro fez um apelo para que as partes envolvidas exerçam “máxima contenção”, além de pedir para que a comunidade internacional mobilize esforços para tentar evitar uma escalada de tensão na região.

O Itamaraty disse estar monitorando a situação dos brasileiros na região desde 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel. O Ministério das Relações Exteriores ainda recomendou que não sejam realizadas viagens para a região e que os brasileiros que estiverem em algum dos países envolvidos no conflito sigam as orientações divulgadas pelas embaixadas brasileiras.

O assunto foi tratado entre o presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, por telefonema. Mais cedo, o Itamaraty havia dito que ainda era cedo para avaliar a situação.

ENTENDA O CONFLITO Israel e Irã nunca tinham se envolvido em um conflito direto, no entanto, a região vive uma escalada de tensão depois que um ataque à embaixada iraniana na Síria deixou ao menos 8 mortos em 1º de abril. Os 2 países atribuíram a culpa do ataque a Israel.

Neste sábado (13.abr), o Irã atacou o Israel com drones, que foram posteriormente interceptados pelas forças armadas israelenses.

No X (antigo Twitter), o Irã disse que a operação militar foi feita em legítima defesa contra a “agressão do regime sionista” à embaixada do Irã em Damasco, na Síria, e pediu para que os EUA não entrassem no conflito. O país afirmou também que o assunto deve ser considerado concluído, ou seja, que não iria dar continuidade ao ataque, a não ser que Israel revide.

Eis a íntegra da nota divulgada pelo Itamaraty neste sábado (13.abr) às 23h09:

“O governo brasileiro acompanha, com grave preocupação, relatos de envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel, deixando em alerta países vizinhos como Jordânia e Síria.

“Desde o início do conflito em curso na Faixa de Gaza, o Governo brasileiro vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e para outros países, como Líbano, Síria, Iêmen e, agora, o Irã.

“O Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada.

“O governo brasileiro recomenda que não sejam realizadas viagens não essenciais à região e que os nacionais que já estejam naqueles países sigam as orientações divulgadas nos sítios eletrônicos e mídias sociais das embaixadas brasileiras.

“O Itamaraty vem monitorando a situação dos brasileiros na região, em particular em Israel, Palestina e Líbano desde outubro passado”.