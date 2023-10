Governo antecipa pagamento de benefícios para vítimas da seca no Amazonas

Representantes do governo federal estiveram nesta quarta-feira, 4, em Manaus no Amazonas para conferir a situação da seca histórica que atinge o Estado. A comitiva do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, pousou na base aérea na manhã, com a presença de ministros e parlamentares do Estado. Em dois helicópteros, as autoridades sobrevoaram áreas afetadas pela seca e visitaram a comunidade do Catalão, em Iranduva. Segundo a Defesa Civil, 200 mil pessoas já estão sendo afetadas pela seca e o número pode subir. Alckmin anunciou o início da Dragagem de oito quilômetros do Rio Solimões, entre as cidades de Tabatinga e Benjamin Constant, obras que devem durar entre 30 e 45 dias. Outra medida anunciada é a antecipação do pagamento do Bolsa-Família e do pagamento integral do seguro aos produtores atendidos pelo Programa Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familiar. “Queria destacar que, nos municípios em emergência, vai ser antecipado o pagamento do Bolsa Família e do BPC para o dia 19 de outubro”, informou Alckmin. O governador Wilson Lima destacou o trabalho que o Estado já vem realizando, incluindo o auxílio estadual permanente que será pago antecipadamente aos beneficiários de cidades em situação de emergência. “Estamos conversando com a prefeitura e dando todo nosso suporte através da Defesa Civil”, garantiu Lima.

*Com informações da Roberta Bindá