Governo autoriza operações da Força Nacional no Amazonas e no Rio Grande do Sul

O ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou ações da Força Nacional de Segurança Pública em dois Estados. A operação deverá ocorrer em pelo menos dois Estados: Amazonas e Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, há um conflito interno em uma área indígena, que tem cerca de 7 mil habitantes. A operação deve durar até dia 12 de março, totalizando 90 dias com a Força Nacional, com homens do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Já no Amazonas, às margens do Rio Solimões, onde outra operação também com a Força Nacional foi autorizada em 2022, quando Bruno Pereira e Dom Phillips foram mortos. Segundo Flávio Dino, no Amazonas, a Força Nacional será responsável por auxiliar a combater o crime organizado na região.

Leia também

Após 15 rodadas de votação, Kevin McCarthy é eleito presidente da Câmara dos EUA



Polícia prende suspeitas de assaltarem e matarem guia turístico no Rio de Janeiro



Joe Biden entrega medalhas à policiais que atuaram na invasão ao Capitólio



*Com informações do repórter Bruno Pinheiro