Governo de São Paulo anuncia programa de socorro ao setor turístico do litoral norte

O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 22, através das suas redes sociais que passará a disponibilizar um plano de crédito para socorrer o setor turístico do litoral norte após as fortes chuvas que assoaram e inundaram a região. Segundo o poder público, a iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Turismo e Viagens que viabilizou uma linha emergencial para atendimento de profissionais do setor que necessitem de um apoio para restabelecer a infraestrutura da região. Por meio de um link, os empresários interessados em aderir ao plano poderão realizar um pré-cadastro. O secretário Roberto de Lucena, explicou que hotéis, pousadas, restaurantes e demais empresas poderão requerer o serviço do crédito turístico. “Nesse momento em que SP se veste de luto pelas perdas de vidas no litoral norte, nos solidarizamos às famílias e aos profissionais do setor. O crédito ágil vai ajudar na absorção do impacto e na recuperação da região”, disse o chefe da pasta. O preenchimento dos campos no pré-cadastro inclui uma opção chamada de “finalidade de crédito’, que deve ser selecionada e preenchida com ‘Emergencial Chuvas” para que a equipe de plantão seja acionada e entre em contato com os solicitantes. Os pacotes visam ter juros competitivos e prazos diferenciados, viabilizando uma flexibilidade aos comerciantes e cedendo garantias como 100% do Fundo Garantidor e suspensão, por 90 dias, dos pagamentos e parcelas de contratos formalizados pelas empresas que atuem na região do litoral norte junto à Desenvolve SP.

