Operação combate tráfico de drogas na Chapada Diamantina

Uma operação contra organização criminosa nacional especializada no tráfico de drogas, lavagem de valores e crimes correlatos foi deflagrada nesta quarta-feira (10), na Bahia, Sergipe e outros 11 estados.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Camaçari, Feira de Santana, Andaraí e Itaeté, no Estado da Bahia; e em Aracaju, no estado de Sergipe. Os alvos da “Operação Sintonia” integram uma ramificação da organização criminosa que atua no tráfico de drogas na região da Chapada Diamantina.

A operação foi deflagrada pelo Ministério Público estadual, por meio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e da 1ª Promotoria de Justiça de Itaberaba.

A ação, coordenada nacionalmente pelo Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado (GNCOC), com Forças Policiais de todo o Brasil, ocorre simultaneamente em 13 estados, conta com a participação de 43 promotores de Justiça ligados aos Gaecos do MP e com o apoio de mil policiais militares, civis, penais e rodoviários federais. Em todo o Brasil, foram cumpridos 228 mandados de prisão e 223 mandados de busca e apreensão.

Segundo o MP, o objetivo da ação integrada é desarticular organizações criminosas violentas que atuam nas ruas e nos sistemas prisionais e efetivar prisões de seus integrantes e coletar provas das práticas delituosas detectadas em investigações realizadas no âmbito do Ministério Público brasileiro. Na Bahia, a operação teve o apoio do Batalhão de Operações Especiais e das Rondas Especiais da Polícia Militar do Estado da Bahia (Bope e Rondesp Metropolitana), da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado da Bahia (Seap).

O GNCOC é um grupo formado por membros do Ministério Público dos Estados e da União. Criado em 2002 pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) com o objetivo primordial de combater as organizações criminosas e se caracteriza pela cooperação entre seus membros e a articulação com diversas instituições parceiras no enfrentamento ao crime organizado.