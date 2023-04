Governo de São Paulo lança programa Jovem Aprendiz Paulista e abre 60 mil vagas para estudantes

Nesta quarta-feira, 26, o governo do Estado de São Paulo abriu 60 mil vagas para estudantes de 14 a 18 anos que tenham interesse em ingressar no mercado de trabalho. As oportunidades são oferecidas por meio do programa Jovem Aprendiz Paulista. A iniciativa é uma promessa de campanha do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que afirmou na cerimônia de lançamento que o objetivo é afastar os jovens da violência: “O trabalho não arranca pedaço. Abrir a porta do mercado de trabalho para o jovem é bom, e começar a trabalhar com 14 anos é bom, não é ruim. Isso não diminui ninguém, isso engrandece. Isso traz responsabilidades, isso traz esperança. A ideia é que os jovens sejam contratados por micro e pequenas empresas das regiões que moram. Para os empresários não há custos além do salário e pagamento de encargos, e o Estado fica com a responsabilidade de oferecer a capacitação técnica dos contratados. Para isso, serão investidos mais de R$ 145 milhões.

O secretário de Projetos Estratégicos do governo, Guilherme Afif Domingos, declarou que as empresas oferecem um ambiente ideal para os alunos: “A lei obrigava médias e grandes empresas a terem aprendizes, mas não falava nada da micro e pequena empresa. Nós sabemos que médias e grandes empresas representam não mais de 10% do universo geral. 90% é de micro e pequenas empresas. Nós então deixamos as micro e pequenas empresas de fora. Mas uma microempresa é uma ‘macrofamília’, é o ambiente ideal para o desenvolvimento”. Os estudantes terão remuneração mensal de R$ 917,59 , com jornadas que vão de quatro a seis horas diárias e contrato de trabalho de até dois anos por oportunidade. Além disso, os jovens terão um dia por semana exclusivo para capacitação on-line.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini