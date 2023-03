Governo de SP antecipa liberação do tráfego na Rodovia Mogi-Bertioga

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) foi liberada para tráfego nesta terça-feira, 7, informou o Governo de São Paulo. O tráfego foi liberado de forma total por volta das 17h30, após conclusão das obras iniciais de recuperação da pista. Inicialmente, a liberação parcial da pista ocorreria em dois meses. No entanto, o trabalho de de recuperação da via reuniu diversas frentes de trabalho na região o que permitiu a antecipação. O tráfego estava bloqueado desde o dia 19 de fevereiro, quando o asfalto cedeu na altura do km 82, na altura do município de Biritiba-Mirim, em decorrência das fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo. Uma cratera se abriu. Também houve houve queda de barreira nos km 90 e 91 e erosão no km 87. As obras na pista duraram 15 dias, sendo inciadas no dia 21 de fevereiro. “A liberação antecipada desse trecho da rodovia foi possível graças ao empenho das equipes do DER, que trabalharam intensamente nas obras de recuperação do pavimento danificado. Além disso, os trabalhos continuam para concluir, por exemplo, a construção do muro de contenção e a limpeza de detritos, sempre visando a segurança viária dos usuários”, explica a secretária Natália Resende. Outras intervenções, como o novo sistema de drenagem e construção do muro arrimo deverão ser concluídas em até 180 dias. O investimento é de R$ 9,4 milhões. A pista deve ser liberada por volta das 18 horas, quando será realizada uma coletiva no local. No dia 1º março, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou a dizer que a liberação ocorreria até o fim de mês. As chuvas que atingiram o litoral norte de SP matou 65 pessoas até o momento, sendo 64 em São Sebastião e um em Ubatuba. No total, 57 corpos foram identificados e liberados. São 21 homens adultos, 17 mulheres e 19 crianças.

