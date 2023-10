Governo de SP investiga suspeita de sabotagem em pane elétrica na CPTM no dia da greve

Em agenda no interior do Estado, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que a hipótese ainda não foi descartada pelas autoridades

Movimento intenso de passageiros na Estação Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, nesta quarta-feira, 04, um dia após a falha no sistema de energia da Linha 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos)



Mesmo após o fim da greve do Metrô, CPTM e Sabesp, os usuários da Linha 9-Esmeralda, gerida pela ViaMobilidade enfrentaram mais uma manhã de caos nesta quarta-feira, 4. A linha de trem apresentou problemas devido a uma falha no sistema elétrico pelo 2º dia consecutivo, o que deixou algumas estações superlotadas. Durante toda a manhã, o trajeto operou com apenas uma única via entre as estações Morumbi e Cidade Universitária. Além disso, 70 ônibus da Operação PAESE foram disponibilizados para atender o trecho entre as estações Pinheiros e Morumbi, mas isso não foi suficiente para acomodar a população, que se aglomerou em longas filas no horário de pico. Em nota, o Governo do Estado de São Paulo afirmou que vai instaurar um processo administrativo para apurar a falha e que eventuais penalidades e sanções podem ser aplicadas. A gestão estadual disse ainda que monitora todas as ocorrências nas linhas concedidas à iniciativa privada. Em agenda no interior do Estado, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que R$ 150 milhões em multas já foram aplicados nas linhas da CPTM operadas pela ViaMobilidade.

“Eles tem tempo agora para apresentar as suas considerações, vão ter que apresentar a defesa e, chegando à conclusão de que houve responsabilidade da concessionária, temos uma multa que pode chegar a R$ 4 milhões (…) A gente vai agir com dureza e vamos fortalecer cada vez mais a regulação”, declarou. A ViaMobilidade afirmou que disponibilizou 70 colaboradores para trabalhos de manutenção e que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o caso. A linha operava normalmente quando a pane elétrica ocorreu e o B.O. aponta que objetos estranhos foram encontrados próximos ao local da falha. O governador disse que as investigações trabalham com a possibilidade de interferência externa: “Há indícios realmente de sabotagem. Tivemos violação dos alambrados, encontramos material para que gerasse curto-circuito. A Polícia Civil está investigando, foi aberto o inquérito e vai ser realizada a perícia, mas tudo leva a crer que houve sabotagem”. Após a greve que pedia pelo fim da agenda de privatizações, Tarcísio garantiu que vai dar prosseguimento às concessões.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini