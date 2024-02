Governo discute desoneração da folha com líderes partidários nesta terça-feira

Encontro foi confirmado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad; Planalto prepara um projeto de lei para tratar da reoneração, o que desagrada os congressistas

Segundo Haddad, o Ministério da Fazenda está aberto ao diálogo e tem buscado um denominador comum com as lideranças do Senado e da Câmara



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com líderes partidários em Brasília nesta terça-feira, 20, para discutir a desoneração da folha de pagamento de 17 setores que mais empregam. O encontro foi confirmado pelo ministro Fernando Haddad (PT). “Vou ter uma reunião com o presidente amanhã. A gente fez um apanhado de todas as considerações feitas pelos líderes, do presidente [do Senado, Rodrigo] Pacheco, que tem grande prestígio junto ao presidente Lula, mas também entramos um pouco no mérito das questões, nos números para explicitar para todo mundo ter consciência do que está em jogo”, afirmou o ministro. Segundo ele, o Ministério da Fazenda está aberto ao diálogo e tem buscado um denominador comum com as lideranças do Senado e da Câmara.

“Precisamos dar os passos necessários para completar o nosso ciclo fiscal. Começou o ano passado, aprovamos em meio a muitas negociações. O Ministério da Fazenda nunca se furtou a sentar à mesa, ponderar com as lideranças do Senado e da Câmara para chegar um denominador comum. Hoje, o ambiente está muito mais favorável para a gente sentar e discutir isso ao longo do próximo mês e quem sabe até finalizar as negociações e concluir esse processo”, completou Haddad. O governo pretende enviar um projeto de lei ao Congresso para tratar da reoneração da folha de pagamento, em vez de uma medida provisória. Contudo, a possibilidade desagrada os congressistas, que falam em riscos de demissões e cortes nos setores.

