Governo do Rio de Janeiro anuncia R$ 62,5 milhões para o Carnaval 2024

O governo do Rio de Janeiro anunicou nesta sexta-feira, 15, o investimento de R$ 62,5 milhões para o Carnaval 2024. Será o maior investimento do Estado na festa mais popular do país em toda a história. Desse montante, as escolas de samba receberão mais de R$ 40 milhões. As agremiações dividirão a quantia de R$ 26,4 milhões, cerca de R$ 2,2 milhões para cada escola de samba. Também será aplicados recursos nos tradicionais blocos de rua, além de outros eventos por todo o território fluminense. Para o governador Cláudio Castro, apesar do alto investimento, o retorno será maior. “Quando a escola sabe com o que vai contar do estado, a partir daí é com elas, achar o fornecedor, o serviço de qualidade, é poder divulgar. O que estamos fazendo aqui é muito mais do que uma divulgação do valor investido, é a valorização de um ativo gigante do Rio de Janeiro que é o carnaval. Que não tem religião, cor, gênero, ou sexo. Goste ou não goste do carnaval, muita gente em volta de você sobrevive, ganha ou lucra com o carnaval”, explicou Castro.

A ideia é liberar o recurso antes do fim do ano. A ideia é ajudar as escolas de samba em seu planejamento. A Prefeitura do Rio já havia anunciado cerca de R$ 2 milhões para cada escola do Grupo Especial. Ainda há tratativas com o governo federal pela liberação de mais R$ 2 milhões para cada escola. “A nossa previsão é de chegar a R$ 10 milhões para cada escola ainda esse ano. Estamos acertando via governo federal, o próprio presidente está envolvido no processo e vendo quem poderá nos ajudar, mas é um processo mais longo”, disse Jorge Perlingeiro, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga