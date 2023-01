Governo do Rio de Janeiro reforça segurança após atos violentos em Brasília

O Palácio Guanabara, sede do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro está com policiamento reforçado preventivamente após as invasões e ataques realizados no último domingo, 8, na capital federal. Grades voltaram a ser colocadas entre a calçada e o acesso ao palácio e o efetivo de policiais foi aumentado. Prédios públicos também estão com a segurança reforçada por determinação do governador Cláudio Castro (PL). Em tese, esse reforço no patrulhamento termina nesta terça-feira, 10. O governado esteve em Brasília nesta segunda-feira, 9, para reunião com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros governadores para tratar dos ataques que ocorreram ao Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto e Congresso Nacional. Como resposta aos atos de Brasília, também aconteceu na Cinelândia, centro do Rio, uma manifestação em prol da democracia, do Estado democrático de direito e contra o ocorrido no Distrito Federal.

