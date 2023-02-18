Confira as atrações deste sábado no Carnaval de Salvador

Terceiro dia de folia em Salvador. Neste sábado (18), os blocos infantis começam a desfilar nos circuitos oficiais. Confira abaixo a programação oficial:
CIRCUITO DODÔ (Barra-Ondina)
Sábado (18)
10:00h HAPPY TIO PAULINHO
14:30h MEU AMOR VOLTO JÁ MINITRIO BAIANO
14:45h TRIO DANIEL VIEIRA
15:00h TRIO THIAGO AQUINO
15:15h TRIO PSIRICO
15:30h TRIO BT PARANGOLÉ
15:45h CORUJA IVETE SANGALO
16:15h VUMBORA BELL MARQUES
16:45h BLOCO NANA LEO SANTANA
17:15h TIMBALADA
17:45h FISSURA FILHOS DE JORGE E DH8
18:15h PIPOCA DO ALOK
18:30h TRIO MAJOR LAZER ATTOOXXA
18:45h O VALE ALINNE ROSA
19:15h TRIO DANIELA MERCURY
19:30h TÔ LIGADO PATRULHA DO SAMBA
19:45h SIRI COM TODI ATILA LIMA
20:00h TRIO LINCOLN
20:15h TRIO HIAGO
20:45h TRIO MAGARY LORD
21:00h ALERTA PRIME ARLINDINHO E EDUARDINHO FM
21:15h TARRINDO DE Q O POLÊMICO
21:30h AMBIENTAL E ECOSSISTEMA
21:45h TRIO PAGODART
22:00h TRIO JÚLIO MADEIRADA
CIRCUITO OSMAR (Campo Grande)
Sábado (18):
10:15h TODO MENINO É UM REI
10:45h PEQUENO PRINCIPE DE UNJIRA
11:15h IBEJI
11:45h RHATAPLAN
12:15h ZUM ZUM MEL KIDS
12:45h BLOCO DA SAUDADE
13:45h DIDÁ
14:15h TRIO O POETA
14:30h TRIO TARGINO GODIM
14:45h TRIO FORRÓ ELÉTRICO
15:00h CANELIGHT
15:30h AS MUQUIRANAS PAGODART
16:00h BOLA CHEIA
16:30h TRIO FILHOS DA BAHIA
16:45h TRIO BABY-LÉGUAS / UNIVERSITARIO SAMPRIME / JP ESTOURADO
17:00h AS KUVITEIRAS LA FURIA
17:30h ME DEIXA A VONTADE
18:00h TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
18:15h PROJETO ESPECIAL FAVELÊ/QUABALES
18:30h VEM SAMBAR JULIO SERENO / DAVID (EX REVELAÇÃO) / SWINGUE DO FORA DA MIDIA
19:00h É COM ESSE QUE EU VOU
19:15h TRIO EDU CASANOVA
19:30h PIPOCA DE TODES FREVÂNCIA ELÉTRICA COM PARTICIPAÇÃO DE LÉO KRET, A NINFETA, CHOCOLATE BATIDÃO
19:45h BLOCO DO CAJÁ O MAESTRO
20:00h MALÊ DEBALÊ
20:30h MUZENZA
21:00h BANKOMA
21:30h JAKÉ NEIVALDO DO TCHACO / BANDA JAKÉ / JORGE FOGUEIRÃO / NONATO SANSKEY
22:00h AFINIDADE NOSSO RITIMO
23:00h TRIO COMCAR
23:15h ILÊ AIYÊ
CIRCUITO BATATINHA (Pelourinho)
Sábado (18):
16:00h BLOCO AXÉ DUM DUM
16:15h BLOCO REGGAE DA PAZ
16:15h BLOCO REGGAE DA PAZo
16:30h BLOLCO GINGA E REMANDIOLA
16:45h CURUZU CITY
17:00h MULHERES NA FOLIA
17:15h MULHERES NA FOLIA
17:30h O MANGUE
18:00h ACARÁ
18:15h AFOXÉ ILÊ OYÁ
18:30h ALERTA MENTE NEGRA
18:45h BLOCO MANGUEIRA
19:00h CABEÇA DE GELO
19:15h CHABIS’C
19:30h DANA-DANA
19:45h DIAMANTE NEGRO
20:00h ILÊ OYA
20:15h KAYALA DA BAHIA
20:30h KIZUMBA
20:45h KORIN NAGO
21:00h LAROYÊ ARRIBA
21:15h RODOPIÔ
21:30h SO SAMBA DE RODA
21:45h SWING DO PELO
22:00h TOMALIRA
CONTRA FLUXO
– BLOCO CULTURAL
– MUNDO NEGRO
16:00h VAMOS NESSA
16:15h ABUSE E USE
16:30h GINGA DO NEGRO
16:45h BOKA LOUKA SAMBA COM NÓS E TAIS MORENO
17:00h FILHOS DE JHÁ
17:15h FILHOS DE NANÃ
17:30h FILHOS DE KORIN EFAN
17:45h FOUR DAYS
18:00h JOGO DO IFÁ
18:15h MANIA DE SAMBAR
19:15h QUINTAL DO SAMBA
20:00h SAMBETÃO
– AXÉ DADÁ
CIRCUITO MESTRE BIMBA (Nordeste de Amaralina)
Sábado (18):
10:00h BLOCO FURACÃO KIDS
12:00h ARRASTÃO OS CANALHAS
14:00h BLOCO DO BENNY
14:30h ARRASTÃO AFRO E ARTE
15:00h BLOCO É PRA LÁ QUE VAI
16:00h BLOCO SOU + DE IR
17:00h BLOCO BOQUEIRÃO
17:30h ARRASTÃO ANTONINO FISTEM
18:00h BLOCO AS AMANTES DO NORDESTE
19:00h BLOCO KUPULA UNIDA
20:00h BLOCO SAMBA NORDESTE
21:00h BLOCO SAMBA DA VELA
22:00h BLOCO VIP FOLIA
O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.