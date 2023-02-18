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InícioEditorialConfira as atrações deste sábado no Carnaval de Salvador

Confira as atrações deste sábado no Carnaval de Salvador

Escrito por Correio 24 horas

Terceiro dia de folia em Salvador. Neste sábado (18), os blocos infantis começam a desfilar nos circuitos oficiais. Confira abaixo a programação oficial:

CIRCUITO DODÔ (Barra-Ondina)

Sábado (18)

10:00h     HAPPY TIO PAULINHO 
14:30h     MEU AMOR VOLTO JÁ MINITRIO BAIANO
14:45h     TRIO DANIEL VIEIRA
15:00h     TRIO THIAGO AQUINO 
15:15h     TRIO PSIRICO
15:30h     TRIO BT  PARANGOLÉ 
15:45h     CORUJA IVETE SANGALO
16:15h     VUMBORA BELL MARQUES
16:45h     BLOCO NANA LEO SANTANA
17:15h     TIMBALADA
17:45h     FISSURA FILHOS DE JORGE E DH8
18:15h     PIPOCA DO ALOK 
18:30h     TRIO MAJOR LAZER ATTOOXXA
18:45h     O VALE ALINNE ROSA
19:15h     TRIO DANIELA MERCURY 
19:30h     TÔ LIGADO PATRULHA DO SAMBA
19:45h     SIRI COM TODI ATILA LIMA
20:00h     TRIO  LINCOLN 
20:15h     TRIO HIAGO
20:45h     TRIO MAGARY LORD 
21:00h     ALERTA PRIME ARLINDINHO E EDUARDINHO FM
21:15h     TARRINDO DE Q O POLÊMICO
21:30h     AMBIENTAL E ECOSSISTEMA 
21:45h     TRIO PAGODART
22:00h     TRIO JÚLIO MADEIRADA
 

CIRCUITO OSMAR (Campo Grande)

Sábado (18):
10:15h     TODO MENINO É UM REI 
10:45h     PEQUENO PRINCIPE DE UNJIRA
11:15h     IBEJI
11:45h     RHATAPLAN
12:15h     ZUM ZUM MEL KIDS
12:45h     BLOCO DA SAUDADE
13:45h     DIDÁ
14:15h     TRIO O POETA
14:30h     TRIO TARGINO GODIM 
14:45h     TRIO FORRÓ ELÉTRICO 
15:00h     CANELIGHT
15:30h     AS MUQUIRANAS PAGODART
16:00h     BOLA CHEIA
16:30h     TRIO FILHOS DA BAHIA 
16:45h     TRIO BABY-LÉGUAS / UNIVERSITARIO SAMPRIME / JP ESTOURADO
17:00h     AS KUVITEIRAS LA FURIA
17:30h     ME DEIXA A VONTADE
18:00h     TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR 
18:15h     PROJETO ESPECIAL FAVELÊ/QUABALES
18:30h     VEM SAMBAR JULIO SERENO / DAVID (EX REVELAÇÃO) / SWINGUE DO FORA DA MIDIA
19:00h     É COM ESSE QUE EU VOU 
19:15h     TRIO EDU CASANOVA 
19:30h     PIPOCA DE TODES FREVÂNCIA ELÉTRICA COM PARTICIPAÇÃO DE LÉO KRET, A NINFETA, CHOCOLATE BATIDÃO
19:45h     BLOCO DO CAJÁ O MAESTRO
20:00h     MALÊ DEBALÊ
20:30h     MUZENZA 
21:00h     BANKOMA 
21:30h     JAKÉ NEIVALDO DO TCHACO / BANDA JAKÉ / JORGE FOGUEIRÃO / NONATO SANSKEY
22:00h     AFINIDADE NOSSO RITIMO
23:00h     TRIO COMCAR
23:15h     ILÊ AIYÊ 
 

CIRCUITO BATATINHA (Pelourinho)

Sábado (18):
16:00h     BLOCO AXÉ DUM DUM
16:15h     BLOCO REGGAE DA PAZ
16:15h     BLOCO REGGAE DA PAZo
16:30h     BLOLCO GINGA E REMANDIOLA
16:45h     CURUZU CITY
17:00h     MULHERES NA FOLIA
17:15h     MULHERES NA FOLIA
17:30h     O MANGUE
18:00h     ACARÁ
18:15h     AFOXÉ ILÊ OYÁ
18:30h     ALERTA MENTE NEGRA
18:45h     BLOCO MANGUEIRA
19:00h     CABEÇA DE GELO
19:15h     CHABIS’C
19:30h     DANA-DANA
19:45h     DIAMANTE NEGRO
20:00h     ILÊ OYA
20:15h     KAYALA DA BAHIA
20:30h     KIZUMBA
20:45h     KORIN NAGO
21:00h     LAROYÊ ARRIBA
21:15h     RODOPIÔ
21:30h     SO SAMBA DE RODA
21:45h     SWING DO PELO
22:00h     TOMALIRA
 

CONTRA FLUXO

–    BLOCO CULTURAL
–    MUNDO NEGRO
16:00h    VAMOS NESSA 
 16:15h    ABUSE E USE
16:30h    GINGA DO NEGRO 
16:45h    BOKA LOUKA SAMBA COM NÓS E TAIS MORENO 
17:00h    FILHOS DE JHÁ 
17:15h    FILHOS DE NANÃ 
17:30h    FILHOS DE KORIN EFAN 
17:45h     FOUR DAYS 
 18:00h    JOGO DO IFÁ
18:15h    MANIA DE SAMBAR 
19:15h    QUINTAL DO SAMBA 
20:00h    SAMBETÃO 
–    AXÉ DADÁ

CIRCUITO MESTRE BIMBA (Nordeste de Amaralina)

Sábado (18):
10:00h     BLOCO FURACÃO KIDS
12:00h     ARRASTÃO OS CANALHAS
14:00h     BLOCO DO BENNY
14:30h     ARRASTÃO AFRO E ARTE
15:00h     BLOCO É PRA LÁ QUE VAI
16:00h     BLOCO SOU + DE IR
17:00h     BLOCO BOQUEIRÃO
17:30h     ARRASTÃO ANTONINO FISTEM
18:00h     BLOCO AS AMANTES DO NORDESTE
19:00h     BLOCO KUPULA UNIDA
20:00h     BLOCO SAMBA NORDESTE
21:00h     BLOCO SAMBA DA VELA
22:00h     BLOCO VIP FOLIA

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.

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