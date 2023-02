Confira as atrações deste sábado no Carnaval de Salvador

Terceiro dia de folia em Salvador. Neste sábado (18), os blocos infantis começam a desfilar nos circuitos oficiais. Confira abaixo a programação oficial:

CIRCUITO DODÔ (Barra-Ondina)

Sábado (18)

10:00h HAPPY TIO PAULINHO

14:30h MEU AMOR VOLTO JÁ MINITRIO BAIANO

14:45h TRIO DANIEL VIEIRA

15:00h TRIO THIAGO AQUINO

15:15h TRIO PSIRICO

15:30h TRIO BT PARANGOLÉ

15:45h CORUJA IVETE SANGALO

16:15h VUMBORA BELL MARQUES

16:45h BLOCO NANA LEO SANTANA

17:15h TIMBALADA

17:45h FISSURA FILHOS DE JORGE E DH8

18:15h PIPOCA DO ALOK

18:30h TRIO MAJOR LAZER ATTOOXXA

18:45h O VALE ALINNE ROSA

19:15h TRIO DANIELA MERCURY

19:30h TÔ LIGADO PATRULHA DO SAMBA

19:45h SIRI COM TODI ATILA LIMA

20:00h TRIO LINCOLN

20:15h TRIO HIAGO

20:45h TRIO MAGARY LORD

21:00h ALERTA PRIME ARLINDINHO E EDUARDINHO FM

21:15h TARRINDO DE Q O POLÊMICO

21:30h AMBIENTAL E ECOSSISTEMA

21:45h TRIO PAGODART

22:00h TRIO JÚLIO MADEIRADA



CIRCUITO OSMAR (Campo Grande)

Sábado (18):

10:15h TODO MENINO É UM REI

10:45h PEQUENO PRINCIPE DE UNJIRA

11:15h IBEJI

11:45h RHATAPLAN

12:15h ZUM ZUM MEL KIDS

12:45h BLOCO DA SAUDADE

13:45h DIDÁ

14:15h TRIO O POETA

14:30h TRIO TARGINO GODIM

14:45h TRIO FORRÓ ELÉTRICO

15:00h CANELIGHT

15:30h AS MUQUIRANAS PAGODART

16:00h BOLA CHEIA

16:30h TRIO FILHOS DA BAHIA

16:45h TRIO BABY-LÉGUAS / UNIVERSITARIO SAMPRIME / JP ESTOURADO

17:00h AS KUVITEIRAS LA FURIA

17:30h ME DEIXA A VONTADE

18:00h TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

18:15h PROJETO ESPECIAL FAVELÊ/QUABALES

18:30h VEM SAMBAR JULIO SERENO / DAVID (EX REVELAÇÃO) / SWINGUE DO FORA DA MIDIA

19:00h É COM ESSE QUE EU VOU

19:15h TRIO EDU CASANOVA

19:30h PIPOCA DE TODES FREVÂNCIA ELÉTRICA COM PARTICIPAÇÃO DE LÉO KRET, A NINFETA, CHOCOLATE BATIDÃO

19:45h BLOCO DO CAJÁ O MAESTRO

20:00h MALÊ DEBALÊ

20:30h MUZENZA

21:00h BANKOMA

21:30h JAKÉ NEIVALDO DO TCHACO / BANDA JAKÉ / JORGE FOGUEIRÃO / NONATO SANSKEY

22:00h AFINIDADE NOSSO RITIMO

23:00h TRIO COMCAR

23:15h ILÊ AIYÊ



CIRCUITO BATATINHA (Pelourinho)

Sábado (18):

16:00h BLOCO AXÉ DUM DUM

16:15h BLOCO REGGAE DA PAZ

16:30h BLOLCO GINGA E REMANDIOLA

16:45h CURUZU CITY

17:00h MULHERES NA FOLIA

17:30h O MANGUE

18:00h ACARÁ

18:15h AFOXÉ ILÊ OYÁ

18:30h ALERTA MENTE NEGRA

18:45h BLOCO MANGUEIRA

19:00h CABEÇA DE GELO

19:15h CHABIS’C

19:30h DANA-DANA

19:45h DIAMANTE NEGRO

20:00h ILÊ OYA

20:15h KAYALA DA BAHIA

20:30h KIZUMBA

20:45h KORIN NAGO

21:00h LAROYÊ ARRIBA

21:15h RODOPIÔ

21:30h SO SAMBA DE RODA

21:45h SWING DO PELO

22:00h TOMALIRA



CONTRA FLUXO

– BLOCO CULTURAL

– MUNDO NEGRO

16:00h VAMOS NESSA

16:15h ABUSE E USE

16:30h GINGA DO NEGRO

16:45h BOKA LOUKA SAMBA COM NÓS E TAIS MORENO

17:00h FILHOS DE JHÁ

17:15h FILHOS DE NANÃ

17:30h FILHOS DE KORIN EFAN

17:45h FOUR DAYS

18:00h JOGO DO IFÁ

18:15h MANIA DE SAMBAR

19:15h QUINTAL DO SAMBA

20:00h SAMBETÃO

– AXÉ DADÁ

CIRCUITO MESTRE BIMBA (Nordeste de Amaralina)

Sábado (18):

10:00h BLOCO FURACÃO KIDS

12:00h ARRASTÃO OS CANALHAS

14:00h BLOCO DO BENNY

14:30h ARRASTÃO AFRO E ARTE

15:00h BLOCO É PRA LÁ QUE VAI

16:00h BLOCO SOU + DE IR

17:00h BLOCO BOQUEIRÃO

17:30h ARRASTÃO ANTONINO FISTEM

18:00h BLOCO AS AMANTES DO NORDESTE

19:00h BLOCO KUPULA UNIDA

20:00h BLOCO SAMBA NORDESTE

21:00h BLOCO SAMBA DA VELA

22:00h BLOCO VIP FOLIA

