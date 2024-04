Governo entregará nesta 6ª proposta para cessar greve na educação

Professores e técnicos administrativos de instituições federais de ensino pedem reajuste salarial

A proposta foi elaborada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, comandado por Esther Dweck (foto) Sérgio Lima/Poder360 – 26.fev.2024

19.abr.2024 (sexta-feira)



O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos se comprometeu a apresentar nesta 6ª feira (19.abr.2024) uma proposta para os funcionários públicos federais do setor da educação. Professores e técnicos administrativos estão em greve e pedem um reajuste salarial.

O recado foi dado pelo secretário de Gestão de Pessoas do ministério, José Celso Cardoso Jr., durante participação em sessão da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, na 3ª feira (16.abr).

“Na 6ª feira, o governo vai apresentar uma proposta muito convergente com o que saiu do relatório do grupo de trabalho, que tem o respaldo das entidades que estavam ali presentes”, afirmou José Celso.

O grupo de trabalho citado pelo secretário foi formado por representantes dos ministérios da Educação e da Gestão, de instituições de ensino federais e de sindicatos. Em 27 de março, o relatório final foi entregue à ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e ao ministro da Educação, Camilo Santana.

“A gente espera conseguir oferecer uma proposta suficiente, ou próximo disso, para fechar o acordo. Porque é óbvio que a gente considera a greve legítima, em um contexto democrático. Mas é óbvio também que é preciso reconhecer o esforço que está sendo feito pelo governo para dar prioridade e, mais do que isso, centralidade política para esse tema, coisa que raramente aconteceu na história do Brasil”, completou o secretário.

Também segundo José Celso, a reestruturação de carreiras na área da educação é uma pauta antiga e complexa, pois envolve aspectos não apenas orçamentários, mas também técnicos, relativos à forma de organização e funcionamento da carreira. “É uma discussão complexa, uma discussão que não se esgota no curto prazo”, disse.

