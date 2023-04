Governo estabelece meta para financiar 2 milhões de moradias do Minha Casa, Minha Vida até 2026

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que nestes mais de 100 dias do governo Lula (PT) obras do programa Minha Casa, Minha Vida que estavam paralisadas foram retomadas e que mais de 9 mil moradias serão entregues até o final de abril: “Já conseguimos retomar mais de 11 mil obras das que estavam paralisadas e também entregamos, nestes 100 dias, mais de 6 mil unidades habitacionais. São mais de 6 mil famílias que agora têm um lugar para morar”. No dia 13 de abril, o governo publicou uma portaria que estabelece a meta de entregar 2 milhões de moradias até o fim de 2026. A portaria também estabelece mudanças no subsídio e na faixa de renda para participar do programa. A parte do financiamento paga por recursos da União e de fundos do Minha Casa, Minha Vida tem um novo limite de R$ 170 mil para unidades habitacionais em cidades operadas com fundos de arrendamento social e desenvolvimento social, de R$ 75 mil em áreas rurais com o uso de recursos da União e de R$ 40 para melhorias em unidades localizadas na área rural, também com subsídio da União. O teto pode aumentar em caso de instalação de sistema de energia solar ou requalificação do imóvel para fim habitacional.

Com relação ao teto de renda, na faixa 1, que representa o grupo de famílias com os menores ganhos, o limite subiu de R$ 1,8 mil reais mensais para R$ 2.640. Na faixa dois o limite foi aumentado para R$ 4,4 mil e na faixa 3 para R$ 8 mil. O ministro das Cidades declarou que a alteração permitirá ampliar o benefício a um maior número de famílias, de acordo com o reajuste do salário mínimo. Jader filho disse ainda que os imóveis financiados deverão estar em terrenos próximos a centros urbanos para que os moradores tenham acesso a postos de saúde e escolas, por exemplo. As afirmações foram dadas durante entrevista em um programa da TV Brasil.