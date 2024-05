Governo federal envia Força Nacional para o RS e acelera liberação de emendas parlamentares

Em um esforço coordenado para mitigar os efeitos devastadores da tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, o governo federal anunciou uma série de medidas de apoio ao Estado. Entre as ações mais significativas está o envio de uma equipe robusta da Força Nacional de Segurança Pública, composta por 100 homens, 25 caminhonetes, dois ônibus, um caminhão e três botes. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, confirmou a mobilização após diálogo com o governador Eduardo Leite (PSDB), destacando a importância da união de esforços entre diferentes esferas do governo e instituições brasileiras para enfrentar as consequências da catástrofe.

Além do suporte logístico e humano, o governo federal está acelerando o repasse de recursos financeiros para o Estado. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, revelou que R$ 600 milhões em emendas parlamentares, previamente destinadas à bancada do Rio Grande do Sul, serão liberados com urgência. A maior parte desses recursos será direcionada para a saúde, mas também beneficiará áreas como educação, agricultura, Justiça e segurança pública. Essa injeção financeira tem como objetivo principal fortalecer o suporte aos municípios mais afetados, financiando projetos essenciais para a recuperação e reconstrução das áreas devastadas. Para assegurar uma resposta governamental eficaz e coordenada, está sendo estabelecido um escritório permanente do governo federal no Rio Grande do Sul. Ministros estão a caminho do estado para a instalação desse gabinete, que coordenará as ações de resposta e recuperação.

*Com informações da repórter Marília Sena