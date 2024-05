Governo federal prorroga atuação das Forças Armadas em portos e aeroportos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu prorrogar a atuação das Forças Armadas na operação de Garantia da Lei da Ordem (GLO) nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo por mais 30 dias, até 4 de junho de 2024. A decisão, que contrariou a resistência de alguns ministros, será publicada em edição extra do Diário Oficial. A GLO teve início em novembro do ano anterior, com o objetivo de combater organizações criminosas nos dois Estados, e seu prazo expirava nesta sexta-feira. O presidente acatou o parecer dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e da Defesa, José Múcio Monteiro, com o apoio do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A GLO permite a atuação das Forças Armadas, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal nos portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Santos, além dos aeroportos do Galeão e Guarulhos. No entanto, a validade da operação se restringe aos territórios federais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os números apresentados pelo Ministério da Justiça foram determinantes para a decisão de prorrogar a GLO. Desde o início da operação, foram apreendidas 172,3 toneladas de drogas, incluindo cocaína e pasta-base. Além disso, 282 armas, sendo 30 fuzis, foram retiradas de circulação, e mais de 3.000 pessoas foram presas. Houve ainda milhares de fiscalizações em embarcações e cargas inspecionadas, resultando em um total de R$ 215,6 milhões em custos operacionais. A prorrogação da operação foi sugerida com base nos resultados positivos alcançados e na necessidade de concluir algumas medidas pendentes. O Ministério da Justiça destaca que o conhecimento e as ações de inteligência desenvolvidas durante a GLO representam um legado importante para a segurança pública no país e para os cidadãos brasileiros. A decisão de estender a operação visa manter os bons resultados obtidos até o momento e fortalecer o combate ao crime organizado nos portos e aeroportos dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Publicada por Felipe Cerqueira

Leia também

Lula garante recursos ao RS e anuncia lançamento de PAC voltado a encostas



Comandante do Exército cobra ‘previsibilidade orçamentária’ para Defesa



*Reportagem produzida com auxílio de IA