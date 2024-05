Governo lança pacote para financiar 5.000 “ônibus verdes”

Na imagem, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente Lula em visita à linha de produção da fábrica da Eletra, em São Bernardo do Campo (SP) Ricardo Stuckert/Planalto – 3.jun.2023

PODER360 8.mai.2024 (quarta-feira) – 6h12



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar nesta 4ª feira (8.mai.2024) um programa de financiamento para que 60 municípios brasileiros possam comprar a juros reduzidos os chamados “ônibus verdes”. A proposta integra o PAC Seleções, cujos resultados serão divulgados nesta 4ª.

Serão destinados R$ 10 bilhões do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e do Fundo Clima, que está sob o comando do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), para o financiamento.

Os recursos serão usados para a compra de 2.500 ônibus elétricos e 2.500 ônibus movidos a diesel, mas menos poluentes (chamados Euro 6). Os 60 municípios selecionados serão divulgados pelo governo.

De acordo com o Idec (Instituto de Defesa de Consumidores), os municípios serão os responsáveis pela posse dos veículos e poderão cedê-los às empresas que operam as linhas de ônibus por meio de comodatos, aluguéis ou outros formatos, desde que a posse não seja transferida. O modelo foi usado como critério para selecionar as cidades que serão beneficiadas.

A intenção do governo é acelerar a troca da frota de ônibus para torná-la mais sustentável ao longo dos anos.

O resultado do PAC Seleções será apresentado em cerimônia no Palácio do Planalto, às 10h. O governo pretende anunciar R$ 18 bilhões em investimentos, sendo que metade dos recursos é do FGTS. Além da renovação da frota de ônibus, há projetos para a regularização fundiária urbana, obras em encostas, obras em favelas e abastecimentos de água em áreas rurais.