Governo libera R$ 12,2 bilhões para emergência no Rio Grande do Sul

O governo federal anunciou a abertura de um crédito extraordinário no valor de R$ 12,2 bilhões para o estado do Rio Grande do Sul. Essa medida, publicada em edição extra do Diário Oficial, tem como objetivo financiar ações emergenciais que estão em andamento na região. Com esse montante, o total liberado pelo governo para o estado já ultrapassa os R$ 60 bilhões, conforme comunicado do Planalto. Os recursos previstos na Medida Provisória serão utilizados para custear as ações emergenciais em curso no Rio Grande do Sul. Já os investimentos para a reconstrução do estado serão definidos posteriormente, após uma avaliação mais detalhada dos danos causados pelas fortes chuvas e enchentes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou a importância de se preparar para lidar com os desafios que surgirão após a normalização da situação.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou que o crédito extraordinário é uma medida para garantir o atendimento e a recuperação do Rio Grande do Sul, sem comprometer o orçamento dos ministérios que já estão em execução. O valor total dos recursos da MP inclui ações como parcelas extras do seguro desemprego, assistência farmacêutica, contratação temporária de profissionais e aquisição de toneladas de arroz. Além disso, as medidas anunciadas pelo governo contemplam a reposição de medicamentos perdidos nas enchentes, ações da Defesa Civil e atendimentos emergenciais realizados pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. É fundamental garantir o apoio necessário para a população afetada e promover a reconstrução do estado após os desastres naturais.

Publicado por Heverton Nascimento

