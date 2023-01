Gratuito: Lilica Rocha faz show no Teatro Gregório de Matos com distribuição de brindes para crianças

Encerrando a série de shows no Espaços Culturais Boca de Brasa, Lilica Rocha se apresenta na próxima sexta-feira (20), às 19h, no Teatro Gregório de Matos. A entrada é gratuita, com sorteio de brindes para crianças.

A multiartista baiana, de apenas 8 anos, promete um show brincante com um repertório que passeia pelo primeiro disco, intitulado “O Sol Reflete”, com direito a grandes clássicos da Axé Music.

Acompanhada pelo percussionista Dainho Xequerê, o baixista Danilo Santana e Leo Rocha fazendo cavaquinho e violão, Lilica revela que o público vai poder conferir as famosas interpretações que fazem sucesso nas redes.

“Vou convidar todo mundo para tirar o pé do chão com meu show de verão que super é brincante. Vamos celebrar a vida, com muita música e diversão”, conta Lilica.

Lilica vem encantando o Brasil e o mundo, falando de amor, esperança, representatividade e empoderamento. Lilica é cantora, atriz, compositora, apresentadora e multi-instrumentista.

Recentemente, a cantora estadunidense Alicia Keys compartilhou um vídeo de Lilica cantando ‘Ain’t Got No, I Got Life’, de Nina Simone. Ano passado, a pequena emocionou o público durante apresentação no palco do “Domingão”, programa da Rede Globo apresentado por Luciano Huck.