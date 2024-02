Governo Lula com aumento da corrupção, mais que Bolsonaro (Juan Arias)

O Governo Lula, que veio reparar o desastre de Jair Bolsonaro, não se conforma com o resultado recentemente divulgado dos índices de corrupção registados pela ONG Transparência Internacional, a mais antiga e global da história da corrupção mundial. O partido de Lula, o PT, reagiu de forma dura e indignada.

Segundo esta ONG, o Brasil perdeu 10 posições nos índices mundiais, passando para a 104ª posição entre 180 países. Aparece como um dos países mais corruptos da América Latina. Hoje o Brasil aparece em índices de corrupção no nível de países como Argélia, Sérvia e Ucrânia.

A BBC Brasil destacou sete razões para explicar esse retrocesso nos índices de corrupção do governo Lula. Entre elas, destaca, a interferência na autonomia das instituições, quando Lula nomeou seu advogado e amigo pessoal, o conservador Cristiano Zanin, para o Supremo Tribunal Federal.

Em seu editorial da última quinta-feira, o jornal O Globo alertou que o aumento dos índices de corrupção no Brasil é um risco, pois “desincentiva os empresários a investir no país”. Lula preferiu ficar calado diante do aumento dos índices de corrupção e deixou sua defesa à presidente do seu partido, o PT, sua fiel escudeira, Gleisi Hoffmann. Ela disse que a ONG Transparência de corrupção deveria “explicar primeiro quem a financia, abrir as suas contas e detalhar os seus negócios”.

Talvez a maior dificuldade de Lula esteja justamente na questão do combate à corrupção. Ao contrário dos seus dois governos anteriores, Lula teve de enfrentar o fato de as instituições do Estado, como o Congresso, o Judiciário ou os governos locais, serem dominadas pela corrupção e com as quais teve de se reconciliar, oferecendo-lhes ministérios e cargos públicos. Só assim poderá aprovar algumas das suas medidas mais importantes.

Existe o perigo de que também neste ano de eleições municipais, Lula tenha que fechar os olhos ao apoiar candidatos ligados a Bolsonaro ou negociar com eles para poder escolher seus candidatos e não repetir as últimas eleições de 2020, em que seu partido fracassou abertamente ao não conseguir ganhar um único grande governo local.

A dificuldade de Lula é justamente que ele viu, seja no nível nacional ou local, o poder nas mãos de políticos de extrema direita. Ele precisa mais do que combatê-los de frente, negociando para recuperar terreno e ser capaz de realizar as reformas de fundo que pretende impor, precisamente para reduzir os índices de corrupção que envergonham um país.

O governo Lula, como ao mesmo tempo reconhece a ONG Transparência Internacional, fez esforços no primeiro ano para renovar as instituições e as liberdades civis, bem como para reforçar os mecanismos de ajuda às classes mais necessitadas e reforçar as políticas sociais, algo que tem sido feito. reconhecido internacionalmente.

Daí a necessidade de Lula saber manter o equilíbrio neste ano para compensar o desastre das eleições de 2020. Lula vai precisar de um equilíbrio forte para poder recuperar o poder local perdido sem fazer concessões excessivas à extrema direita.

Se sonha com um quarto mandato em 2026, quando completar 82 anos, ele e seu partido precisarão nos próximos três anos mais do que realizar um duelo ideológico com seu antecessor Bolsonaro, mas apresentar ações concretas de profunda renovação social. Bolsonaro, apesar de tudo, continua vivo e aspira voltar ao poder.

(Transcrito do El País)