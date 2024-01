Governo Lula é bom/ótimo para 38%, diz pesquisa do Planalto

Levantamento encomendado para a Ipri, da FSB, ao qual o Poder360 teve acesso, mostra que 29% avaliam Lula 3 como ruim ou péssimo

De acordo com o levantamento, ao qual o Poder360 teve acesso, foram ao menos 11 pesquisas de opinião realizadas em 2023 a pedido do governo Lula

Mateus Maia 1.jan.2024 (segunda-feira) – 19h43



Pesquisa realizada pelo Ipri (Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem), da FSB, a pedido do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirma que 38% dos brasileiros avaliam a administração petista como “ótimo/bom”. Já 29% avaliam como “péssimo/ruim”, 31% como “regular” e 2% não souberam dizer ou não responderam.

O levantamento foi realizado de 26 a 28 de dezembro de 2023. Foram feitas 2.007 entrevistas telefônicas nas 27 unidades da Federação com pessoas a partir de 16 anos e seguindo amostra representativa da população. A margem de erro é 2 p.p. para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%.

De acordo com o levantamento, ao qual o Poder360 teve acesso, foram ao menos 11 pesquisas de opinião realizadas em 2023 a pedido do governo Lula. A taxa de pessoas que classificam a atual gestão como ótima ou boa oscilou 4 p.p. desde abril de 2023: foi de 34% para 38% no último mês do ano.

O percentual de brasileiros que avaliam a administração Lula como ruim ou péssima oscilou dentro da margem de erro: eram 28% em abril e agora são 29%. Também não há muita alteração entre aqueles que acham o governo “regular”: foi de 33% para 31% (oscilação dentro da margem de erro).

Fundado em 2008, o Ipri é a empresa de pesquisa e análise da FSB. O instituto “atua desenvolvendo projetos e criando conhecimento em pesquisas quantitativas e qualitativas”, segundo suas redes e páginas oficiais.

O Planalto não divulga as pesquisas encomendadas para o governo. Afirma que são documentos preparatórios para políticas públicas. Também não existe um site no qual seja possível consultar os resultados e metodologias dos levantamentos contratados.

MAIS PESQUISAS Estudos divulgados pelas principais empresas de pesquisa do país indicam que a popularidade de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu no 1º ano de mandato.

De janeiro a dezembro, as taxas de avaliação positivas do presidente ou do governo –a maneira de perguntar é diferente dentre os levantamentos– caíram ou se mantiveram estáveis, com variações ruins para o Planalto na margem de erro. Já os percentuais negativos tiveram movimento contrário, com sinal de subida.

O Poder360 comparou os resultados de 7 empresas (PoderData, Datafolha, Ipec, Quaest, CNT/MDA, Paraná Pesquisas e Atlas Intel) considerando a 1ª e a última pesquisa realizadas em 2023.

A maior diferença na taxa positiva foi registrada pelo PoderData: o trabalho do presidente era avaliado como “bom” ou “ótimo” por 43% dos eleitores em janeiro e caiu para 32% em dezembro. Apesar disso, a avaliação “ruim” ou “péssimo” não se alterou no período. Os eleitores migraram para a avaliação “regular” –considerada um pit stop antes de o eleitorado mudar definitivamente de opinião.

A Quaest foi a empresa que registrou a maior diferença na avaliação negativa: 9 pontos percentuais de alta no período. No 1º levantamento, feito de 10 a 13 de fevereiro, 20% dos eleitores diziam ter uma percepção ruim ou péssima do governo Lula. Essa avaliação subiu para 29% no estudo divulgado em dezembro.