Em Curitiba, Ratinho Jr. é aprovado por 74,8%; Lula, por 37,1%

Gestão do governador do Paraná é “ótima” ou “boa” para 65% e mantém estabilidade; a desaprovação de Lula aumenta 5 p.p.

61,5% consideram que a gestão de Ratinho Jr. (dir.) é “ótima” ou “boa”; Lula (esq.) teve 25,9% de avaliação positiva Ricardo Stuckert/PR

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), é aprovado por 74,8% dos eleitores de Curitiba e desaprovado por 22,4%. O levantamento, divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta 5ª feira (21.mar.2024), também mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 37,1% de aprovação e 59,9% de desaprovação na capital do Estado.

A pesquisa foi realizada pelo Paraná Pesquisas, de 15 a 20 de março de 2024. Foram entrevistadas 800 pessoas com 16 anos ou mais no município de Curitiba. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o nº PR-01504/2024. Eis a íntegra (PDF – 604 MB).

No seu 2º ano à frente do Estado, a gestão de Ratinho Jr. é considerada “ótima” ou “boa” por 61,5% dos entrevistados, enquanto 14,5% disseram ser “ruim” ou “péssima”. Outros 22,8% avaliaram como “regular”.

Em relação à pesquisa de aprovação e avaliação de governo realizada pelo Paraná Pesquisas em dezembro de 2023, ambos os percentuais oscilaram dentro da margem de erro.

Já o 3º mandato de Lula foi avaliado como “ótimo” ou “bom” por 25,9% dos entrevistados em Curitiba. Já 49,2% disseram ser “ruim” ou “péssimo” e 24% “regular”.

Em relação ao último levantamento, a aprovação do petista caiu 5 p.p –em dezembro de 2023 era de 42%. A desaprovação também aumentou 5 pontos percentuais.

ADVERTÊNCIA As empresas de pesquisas não usam necessariamente os mesmos enunciados das perguntas nem as mesmas opções de respostas quando avaliam o desempenho dos governos e dos governantes.

É impreciso afirmar que o eleitor aprova ou desaprova o trabalho de um governante ou da administração pública se a questão dá como opções de respostas estas 6 opções: “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim”, “péssimo” ou “não sabe ou não respondeu”.

É comum entender que a soma das respostas “ótimo” e “bom” seria sinônimo de “aprova o governo”. E que a soma de respostas “ruim” e “péssimo” seria equivalente a “desaprovação do governo”. Esse entendimento está incorreto porque desconsidera a parcela dos eleitores que respondeu “regular”. Os entrevistados que escolhem a categoria “regular” podem tanto aprovar como desaprovar a administração ou o governante.

As opções de respostas citadas acima (“ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim” ou “péssimo”) são uma idiossincrasia em pesquisas brasileiras. No país onde mais se faz estudos de opinião pública no planeta, os Estados Unidos, o mais comum é a pergunta ser sempre direta e binária, com apenas duas opções de resposta: aprova ou desaprova.

O PoderData, empresa de pesquisas do Grupo Poder360, faz uma pergunta direta sobre o governo federal em suas pesquisas, indagando se o eleitor aprova ou desaprova. No caso da avaliação do trabalho pessoal do presidente da República, questiona-se se o entrevistado considera que é “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim” ou “péssimo”.