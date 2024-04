Governo Lula irá propor salário mínimo de R$ 1.502 em 2025

Valor é R$ 90 superior à remuneração atual, de R$ 1.412; a alta nominal é de 6,37%, segundo projeto da LDO

A proposta será anunciada pelo governo federal nesta 2ª feira (15.abr.2024) fancycrave1/Pixabay

Hamilton Ferrari 15.abr.2024 (segunda-feira) – 14h53



O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviará ao Congresso uma proposta de salário mínimo de R$ 1.502 em 2025. Esse valor representa uma alta de R$ 90 em relação ao valor atual, de R$ 1.412. Em percentuais, a alta é de 6,37%. A informação foi confirmada nesta 2ª feira (15.abr.2024) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista à GloboNews.

A proposta constará no PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) do próximo ano, que precisa ser encaminhado ao Congresso até 15 de abril todo ano com as projeções e prioridades para o ano seguinte.

O valor de R$ 1.502 poderá ser alterado, porque o salário mínimo depende da trajetória do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que mede a inflação para as famílias de até 5 salários mínimos.

O cálculo de reajuste do salário mínimo –aprovado em agosto de 2023– considera o INPC acumulado até novembro do ano anterior. Portanto, o valor será definido quando for de conhecimento a taxa de dezembro de 2023 a novembro de 2024. Além disso, é considerada a variação do PIB (Produto Interno Bruto) de 2 anos atrás. Ou seja, para 2025, é levado em consideração o crescimento de 2023, que foi 2,9%.