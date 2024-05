Governo Lula planeja show em Brasília para arrecadar dinheiro para RS

IGO ESTRELA/METRÓPOLES

1 de 1 Chuvas e inundações no Rio Grande do Sul – Metrópoles – Foto: IGO ESTRELA/METRÓPOLESO Ministério do Turismo planeja promover um show em Brasília, com a apresentação de artistas nacionais renomados, para arrecadar recursos para o Rio Grande do Sul.

A ideia é que o evento aconteça em um dos domingos de junho e que os recursos arrecadados sejam destinados à reconstrução da infraestrutura turística pública do estado.

A maioria dos artistas deve doar os cachês que receberiam pela apresentação. Por ora, contudo, o Ministério do Turismo ainda mantém em sigilo os detalhes do show.

Outras frentes de atuação no RS Além do show, o Ministério do Turismo atua em outras duas frentes para ajudar o Rui Grande do Sul. Uma delas foi lançar uma campanha para que os turistas não desmarquem, mas, sim, reagem viagens ao estado.

A outra ação foi liberar uma linha de crédito de R$ 200 milhões para empresas gaúchas de turismo se recuperarem da crise. Os recursos são oriundos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur).

“O que nos anima dentro dessa tragédia é entender que o turismo vai ser a grande locomotiva da retomada do Rio Grande do Sul”, afirmou à coluna o ministro do Turismo, Celso Sabino.

