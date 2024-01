Ministro Flávio Dino prorroga uso da Força Nacional no Rio de Janeiro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino (PSB), afirmou que a Força Nacional continuará no Rio de Janeiro a pedido do governo fluminense. As equipes têm apoiado a segurança em portos, aeroportos e rodovias do estado.

Confira:

Dino tinha anunciado em novembro que manteria a Força Nacional no Rio até janeiro deste ano, quando teria uma nova avaliação sobre a necessidade de manter as equipes no combate às organizações criminosas.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), tem pedido ajuda do governo federal para combater o crime organizado, principalmente as milícias e o tráfico de drogas. No ano passado, o político afirmou que as organizações que atuam no Rio atualmente também têm passagens por outros estados.

“Não são mais organizações criminosas pontuais que estão aqui, estão ali. Não. Hoje, são verdadeiras máfias alastradas pelo Brasil inteiro: Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte. A gente está vendo isso se alastrar a cada dia”, ressaltou Castro.

O Ministério da Justiça informou ao Metrópoles que o período em que a Força Nacional continuará no Rio de Janeiro dependerá da nova gestão. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski vai assumir a pasta em 1º de fevereiro.

GLO nos portos e aeroportos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) editou um decreto para garantia da lei e da ordem (GLO) em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo, em novembro do ano passado.

Os militares da Marinha ficaram responsáveis por auxiliar na segurança dos portos do Rio, de Itaguaí (RJ) e de Santos (SP). A Aeronáutica reforça a vigilância nos aeroportos internacionais do Galeão (RJ) e de Guarulhos (SP).