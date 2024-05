Governo Lula teme uso de auxílio construção para fins eleitorais no RS

IGO ESTRELA/METRÓPOLES @igoestrela

1 de 1 Situação de Canoas após as tempestades no Rio Grande do Sul – Metrópoles – Foto: IGO ESTRELA/METRÓPOLES

@igoestrela

O governo federal teme que o auxílio construção repassado às prefeituras do Rio Grande do Sul seja usado para fins eleitorais. A avaliação é que, às vésperas da eleição municipal, os prefeitos podem aproveitar as verbas para alavancar seu capital político.

Nessa sexta-feira (17/5), o governo federal anunciou aos prefeitos gaúchos os critérios para o uso dos R$ 5,1 mil do auxílio construção. As prefeituras precisam enviar ao Executivo informações das famílias da cidade e os endereços exatos que foram atingidos pelas chuvas. O estado enfrenta seu pior desastre climático.

Para evitar que os prefeitos cadastrem famílias que não precisam do auxílio, o governo federal adotará uma série de medidas de fiscalização para a liberação do dinheiro. Entre elas, o cruzamento de dados da Defesa Civil com os locais informados.

