Entorno de Dino culpa governo do DF por invasão a Congresso e Planalto

Auxiliares do ministro da Justiça, Flávio Dino, culpam o governo do Distrito Federal pela invasão aos prédios do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto promovida por manifestantes bolsonaristas e golpistas, na tarde deste domingo (8/1).

Nos bastidores, a avaliação de integrantes da cúpula do Ministério da Justiça é de que o governo do DF, responsável pela segurança na Esplanada dos Ministérios, não reagiu previamente para evitar a invasão, mesmo tendo sido previamente alertado.

Bolsonaristas invadem o Palácio do Planalto

Protesto chega ao Palácio do Planalto Reprodução

Bolsonaristas invadem o Palácio do Planalto 23jpg

Manifestantes tentam entrar no Palácio do PlanaltoReprodução

Bolsonaristas sobem a rampa do Palácio do Planalto

Bolsonaristas sobem a rampa do Palácio do Planalto durante ato antidemocráticoReprodução

Bolsonaristas invadem o Palácio do Planalto 2

Clima é de tensãoReprodução

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas invadem a rampa do Congresso Nacional para protestar contra o resultado das urnas 2

Bolsonaristas quebram bloqueio na Esplanada e sobrem rampa do Congresso

bolsonaristas-manifestacao-revista (1)

Apesar da tentativa de conter os manifestantes, policiais militares não conseguiram impedir as invasões

bolsonaristas-manifestacao-revista (3)

Bolsonaristas furam bloqueios na Esplanada e invadem o Congresso Nacional

Auxiliares de Flávio Dino avaliam que o governo do DF deveria ter aumentado o efetivo de policiais. Imagens divulgadas pelo Metrópoles mostram que a polícia usou apenas spray de pimenta para tentar conter os manifestantes golpistas.

O governo do DF é comandado pelo governador reeleito Ibaneis Rocha (MDB). O secretário da Segurança Pública, por sua vez, é o delegado da Polícia Federal Anderson Torres, que era ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro até dezembro.

Cenas lamentáveis agora na Esplanada dos Ministérios. Determinei ao setor de operações da SSPDF, providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília.

— Anderson Torres (@andersongtorres) January 8, 2023