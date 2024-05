Governo Lula vê pouca chance de União Brasil presidir Câmara e Senado

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

1 de 1 Foto colorida de Davi Alcolumbre, senador do União Brasil – Metrópoles – Foto: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFotoIntegrantes do governo Lula avaliam que o favoritismo de Davi Alcolumbre (União-AP) à presidência do Senado deve atrapalhar os planos de Elmar Nascimento (União-BA) em suceder Arthur Lira (PP-AL) na Câmara.

O motivo, de acordo com lideranças governistas ouvidas pela coluna sob reserva, seria o fato de tanto Alcolumbre quanto Elmar Nascimento pertencerem ao mesmo partido: o União Brasil.

Na avaliação de auxiliares de Lula com trânsito no Congresso Nacional, dificilmente um único partido conseguirá levar as presidências da Câmara e do Senado, como já ocorreu no passado com outras legendas.

Segundo lideranças governistas, o Legislativo brasileiro vive um “momento diferente”, com uma divisão maior entre os partidos do Centrão, o que dificultaria o controle das duas casas legislativas por uma mesma sigla.

A última vez que um pattido controlou a Câmara e o Senado ao mesmo tempo foi entre 2019 e 2021, quando o extinto DEM comandou as duas casas com Rodrigo Maia (RJ) e Alcolumbre, respectivamente.

Além de Elmar Nascimento, se colocam como pré-candidatos à presidência da Câmara os deputados Antônio Brito (PSD-BA), Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e Marcos Pereira (Republicanos-BA).

