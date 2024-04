Governo promete medidas para reforma agrária e MST segura ‘Abril Vermelho’

Foto: Mário Agra/Arquivo/Câmara dos Deputados

O governo Lula promete para 8 de abril o anúncio de medidas para a reforma agrária. Com isso, o MST decidiu colocar em compasso de espera o seu “Abril Vermelho”, tradicional calendário de ações para marcar o mês.

“Estamos atentos. Só depois é que a gente deve tirar uma linha do movimento de como é que vamos agir. Até lá não tem nada muito organizado”, diz João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST.

Protestos, invasões de terras e ocupação de prédios públicos são tradicionais no mês, em razão do aniversário do massacre de Eldorado do Carajás (PA), em 17 de abril de 1996, quando a PM matou sem-terra.

Uma das medidas, segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, é o anúncio da chamada “prateleira de terras”, termo que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva cunhou no ano passado.

Seria uma espécie de relação de áreas improdutivas e devolutas que poderiam ser utilizadas de forma imediata para o assentamento de famílias.

“Vamos fazer também um balanço das políticas do ministério”, afirma Teixeira.

O MST tem se mostrado insatisfeito com o que vê como baixa prioridade dada pelo governo à reforma agrária. Na semana passada, Rodrigues pediu que Lula recebesse o movimento como fez recentemente com representantes do agronegócio.

