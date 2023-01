Governo prorroga até 30 de março uso da Força Nacional em Roraima

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), prorrogou por mais 60 dias o uso da Força Nacional na Terra Indígena Pirititi, no Estado de Roraima. O reforço na segurança servirá de apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para “atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. A portaria foi assinada por Flávio Dino na segunda, 30, e publicada em edição do Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 31. O texto prorroga até 30 de março a presença da Força Nacional. O ministro não especificou quantos agentes serão utilizados. “O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública“, diz trecho da portaria. A prorrogação entra em vigor na data da publicação.

Leia também

Cantor sertanejo morre após carro em que estava ser atingido por veículo em fuga



Lula barra 18 indicações de Bolsonaro para cargos no governo e em embaixadas