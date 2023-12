Graciele Lacerda assume perfil fake, mas nega ataques a familiares

Instagram/Reprodução

1 de 1 Graciele Lacerda posa, sorridente, de cabelos presos e vestido vermelho – Metrópoles – Foto: Instagram/ReproduçãoApós optar pelo silêncio no caso do perfil fake, Graciele Lacerda finalmente vai abrir o jogo. A noiva de Zezé di Camargo concedeu uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, da Record, e admitiu que tinha um perfil fake.

No spoiler do programa, que vai ar neste domingo (10/12), a influencer fitness confessou que tinha um perfil fake, mas que só usava para se defender. “A gente não manda no nosso coração; por isso, eu me calei esse tempo todo. Essa fake várias pessoas tinham acesso”, declarou Graciele.

Após uma primeira vitória na Justiça contra Amabylle Eiroa, esposa de Igor Camargo, filho caçula de Zezé com Zilu, na Justiça, Graciele Lacerda comentou sobre a confusão do perfil fake em seu Instagram. A influencer fitness explicou que não está acusando ninguém e que está apenas se defendendo.

“Estão falando que saiu coisas do meu computador. Não existe essa de computador. Aqui em casa é tudo celular e Macbook. E, segundo, que eu não estou acusando ninguém. Só estou me defendendo. E isso eu vou deixar para a Justiça resolver. Ela que vai achar, que vai atrás e vai saber o culpado. Eu mesma não estou acusando ninguém”, declarou a influencer.

