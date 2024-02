DF e GO são os primeiros a receberem as vacinas contra a dengue

BRENO ESAKI/METRÓPOLES

1 de 1 vacina-dengue-qdenga-2 – Foto: BRENO ESAKI/METRÓPOLES Distrito Federal e Goiás foram as primeiras unidades da federação a receber as doses da vacina contra a dengue, distribuídas pelo Ministério da Saúde. A expectativa do governo federal é vacinar, aproximadamente, 3,2 milhões de pessoas em 2024.

A imunização será iniciada pelas crianças de 10 e 11 anos e irá avançar a faixa etária assim que novos lotes forem entregues pela farmacêutica japonesa Takeda Pharma. O público-alvo foi definido com base no índice de hospitalização por dengue.

O primeiro lote da vacina, com 712 mil doses, será destinado para o Distrito Federal, Goiás, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Amazonas, São Paulo e Maranhão. O imunizante será aplicado, inicialmente, em 315 municípios.

A vacina Qdenga, da farmacêutica japonesa Takeda Pharma, foi incorporada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) pelo Ministério da Saúde.

A previsão da pasta de Nísia Trindade é que todos os 521 municípios selecionados, devido ao alto número de casos de dengue, recebam as doses para a vacinação da faixa etária de 10 a 11 anos até a primeira quinzena de março.

O Ministério da Saúde reforça que a vacinação não terá efeito imediato e destaca a necessidade de adoção de medidas para a eliminação dos focos do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti.

Uma das medidas individuais para prevenção da doença é a limpeza das vasilhas de água dos animais, o armazenamento de pneus e garrafas em locais cobertos e limpeza das caixas d’água.

Dengue, zika e chikungunya são doenças cujos nomes são conhecidos no Brasil. Os três vírus transmitidos pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, têm maior incidência no país em períodos de chuva e calor, e apresentam sintomas parecidos, apesar de pequenas sutilezas os diferenciarem Joao Paulo Burini

Febre, dor no corpo e manchas vermelhas são sintomas comuns da dengue e das outras as doenças. Apesar disso, a forma distinta como evoluem, a duração dos sintomas e o grau de complicação são algumas das diferenças entre elas IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images

Estar atento aos sinais e saber identificar as distinções é importante para um diagnóstico e tratamento precisos, pois, apesar do que se pensa, essas doenças são perigosas e podem matar boonchai wedmakawand/ Getty Images

Na dengue, os sinais e sintomas duram entre dois e sete dias. As complicações mais frequentes, além das já mencionadas, são dor abdominal, desidratação grave, problemas no fígado e neurológicos, além de dengue hemorrágica Uwe Krejci/ Getty Images

Além disso, dores atrás dos olhos e sangramentos nas mucosas, como a boca e o nariz, também podem acontecer em pacientes que contraem a dengue SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Getty Images

Os sintomas da zika são iguais aos da dengue, só que a infecção não costuma ser tão severa e passa mais rápido. Há, no entanto, um complicador caso a pessoa infectada esteja grávida Sujata Jana / EyeEm/ Getty Images

Nestas situações, a doença pode prejudicar o bebê em formação causando microcefalia, alterações neurológicas e/ou síndrome de Guillain-Barré, no qual o sistema nervoso passa a atacar as células nervosas do próprio organismo DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Getty Images

Já os sintomas da chikungunya duram até 15 dias e, segundo especialistas, provoca mais dores no corpo, entre as três doenças Peter Bannan/ Getty Images

Assim como a infecção pela zika, a chikungunya pode resultar em alterações neurológicas e síndrome de Guillain-Barré Joao Paulo Burini/ Getty Images

Apesar de não existirem tratamentos para as doenças, há medicamentos que podem aliviar os sintomas, bem como a indicação de repouso total. Além disso, aspirinas não devem ser utilizadas, pois podem piorar o quadro do paciente Milko/ Getty Images

Caso haja suspeita de infecção por qualquer um dos vírus, é importante ir ao hospital para identificar do que se trata e, assim, iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível FG Trade/ Getty Images

O Aedes aegypti é um mosquito que se aproveita de lixo espalhado e locais mal cuidados e é favorecido pelo calor e pela chuva. Por isso, impedir a presença de água parada em sua casa, rua e empresa é o suficiente para travar a proliferação do inseto Bloomberg Creative Photos/ Getty Images

Entrega de doses O Distrito Federal recebeu 71.708 mil doses de vacina contra a dengue. O imunizante começará a ser aplicado nesta sexta-feira (9/2) nas nas unidades básicas de saúde (UBSs).

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás recebeu parte das 72.818 doses da vacina contra a dengue na tarde desta quinta-feira. A distribuição do imunizante será definida nesta sexta-feira (9/2) em reunião com os secretários de saúde dos municípios.