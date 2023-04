Grafite das Minas: inscrições terminam neste domingo (30/4)

As inscrições para o Grafite das Minas, projeto que visa valorizar o trabalho de grafiteiras do Distrito Federal, acabam neste domingo (30/4). A iniciativa pretende dar visibilidade, reconhecimento e impulsionar a formação artística de estudantes do ensino médio da rede pública de ensino.

O projeto será dividido em duas etapas. Na primeira, a grafiteira Lua Nzinga formará 60 estudantes, de 15 a 18 anos, de colégios públicos de Ceilândia, Samambaia e Taguatinga.

No processo, haverá três oficinas de introdução ao grafite, com 20 horas de duração cada. A proposta é estimular a iniciação de jovens mulheres na arte urbana e proporcionar o primeiro passo para a construção da trajetória profissional artística delas.

O outro bloco selecionará oito grafiteiras, profissionais e com experiência de, no mínimo, um ano na arte urbana do DF, para uma exposição de obras produzidas por elas.

As inscrições devem ser feitas pelo site do projeto. Após essa etapa, um time de grafiteiras reconhecidas na cultura urbana local fará curadoria e seleção das candidatas, a partir do envio de propostas de desenhos para aplicação em bustos de manequins femininos usados em vitrines.O resultado da seleção será divulgado nas redes sociais do projeto Grafite das Minas, assim como a data da exposição.