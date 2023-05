Grave acidente mata uma mulher e deixa homem ferido

Um grave acidente automobilístico na manhã desta segunda-feira (01) de maio, feriado do trabalhador, matou uma mulher e deixou seu companheiro ferido, na rodovia que liga os municípios de Itamaraju e Prado.

O casal seguia pela rodovia BA-489, próximo do distrito de Guarani região pertencente ao município de Prado, quando o condutor perdeu o controle saindo da pista e caiu numa área alegada as margens da via.

Pessoas que passavam pelo local notificaram a equipe do SAMU 192.

O condutor identificado como Valdeir da Silva Pereira (34 anos) chegou a remover a mulher de dentro do veículo, onde a equipe do SAMU 192 efetuou procedimentos, no entanto, Flavia Souza da Silva (25 anos) não apresentava sinais vitais.

Valdeir da Silva Pereira foi encaminhado para o hospital municipal e as autoridades policiais foram mobilizadas acerca da vítima fatal.

O levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo da mulher transferido para o IML de Itamaraju, onde exames periciais serão efetuados.