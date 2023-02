Grávida desaparecida: polícia cumpre mandado na Câmara de Barra da Estiva

A Polícia Civil continua investigando o desaparecimento da grávida Beatriz Pires da Silva Santos, 25 anos, que foi vista pela última vez ao entrar em um carro no dia 11 de janeiro, na cidade de Barra da Estiva, no sudoeste baiano.

Na quinta-feira (9), um mandado de busca e apreensão foi cumprido na Câmara de Vereadores de Barra da Estiva, tendo como alvo o presidente da Casa, Valdnei da Silva Caires (PP). Segundo a TV Bahia, Valdnei está afastado por conta de um atestado médico. A Câmara de Vereadores informou que quando ele retornar, medidas cabíveis devem ser analisadas.

Um outro mandado de apreensão foi cumprido em uma fazenda, apreendendo um veículo que pode ter sido o visto nas imagens mostrando Beatriz embarcando.

As imagens das câmeras de segurança mostram quando Beatriz entra no veículo, à noite. O carro seria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade, e também seria usado pelo vereador Valdnei Caires. O político não foi localizado para comentar o caso.

Em nota, a Polícia Civil diz que não pode divulgar detalhes para preservar as investigações e não confirma se Valnei é considerado suspeito no caso – nem se há outras pessoas sendo consideradas suspeitas. A delegacia da cidade já ouviu várias testemunhas e analisa câmeras de segurança da região do desaparecimento. A polícia ainda pede que a população faça denúncias pelo número 181 caso tenha informações importantes.

Beatriz está grávida de seis meses e ainda é mãe de um menino de 2 anos. Na última semana, familiares e amigos fizeram um protesto pedindo mais celeridade nas investigações, com uma caminhada saindo da Câmara.