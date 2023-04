Grêmio vence Cuiabá fora de casa e sobe já na tabela

Galdino e Vina marcaram para dar a vitória ao Grêmio; derrota faz com que Cuiabá permaneça na zona de rebaixamento 30/04/2023 20:40, atualizado 30/04/2023 20:54

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato BrasileiroCampeonato Brasileiro, o Grêmio, neste domingo (30/4), venceu o Cuiabá por 2 x 1.

Os gols das partidas foram marcados por Vina e Everton Galdino (Grêmio) e Marllon fez para o Cuiabá.

Com o resultado, o Cuiabá, com apenas um ponto conquistado, não conseguiu sair da zona de rebaixamento. O Grêmio, com 6, subiu para a sétima posição.

