Jojo Todynho se pronuncia sobre crise no namoro com Renato Santiago

Jojo Todynho já provou que habla mesmo. Após se envolver em uma treta durante um passeio e se pronunciar sobre o assunto, a cantora usou as redes sociais, na noite de domingo (17/12), para falar sobre os rumores de crise em seu namoro com Renato Santiago.

Mesmo sem mostrar o amado, Jojo fez perguntas para ele a respeito dos boatos e aproveitou para desabafar: “Depois de 3 horinhas de voo, Renata falou pra eu não falar nada. Mas eu não aguento, não tem quem me segure. O povo tem um tempo, só Jesus”, começou ela.

Em seguida, ela afirmou: “Olha, parece até piada, muita falta do que fazer. É cada demônio que aparece, que só Jesus. É muito jejum é oração”, declarou.

Logo depois, Renato liga para alguém e Jojo fala com essa pessoa: “Não tá acontecendo nada, o povo tá com tempo”, disse ela, antes de completar: “Vou até sair pra tomar um chopp de vinho, tô precisando”.

Ainda andando pelo aeroporto, a cantora concluiu: “Mas falando sério: mesmo se fosse verdade, o que não é, isso não interessa a ninguém. Eu não tenho um relacionamento exposto, graças a Deus. Porque tudo o que acontece na nossa vida, vem como aprendizado. Então, assim, também não devo satisfação pra ninguém”, disparou.

Em outra postagem, Jojo Todynho publicou uma foto ao lado do amado, na praia, mas cobriu o rosto dele com um emoji de fogo: “Cada dia mais gostosa e amada”, escreveu ela na legenda.

A primeira aparição de Jojo Todynho com o namorado No Dia dos Namorados, Jojo Todynho foi só romantismo ao falar novo namorado, Renato Santiago. Depois de se declarar para o amado em suas redes sociais, a apresentadora foi flagrada no aeroporto Santos Dumont ao lado do novo eleito. Essa foi a primeira aparição pública dos dois juntos, que assumiram o relacionamento em maio deste ano.

Antes da publicação, Jojo mostrou as duas tatuagens feitas em homenagem a Renato, além do presente que ganhou pela data: um cordão de ouro, com a letra inicial do nome do rapaz. “Se emocione, sim. Abra o coração. Não permita que as coisas do passado te impossibilite de viver. Deus sabe todas as coisas”, disse.

“Uma dica de milhões: no off é muito mais gostoso. Você vive, não precisa mostrar nada, expor nada. É a melhor coisa!”, ressaltou. Ela e o rapaz vivem um relacionamento longe dos holofotes, porém dessa vez, os pombinhos não conseguiriam fugir dos paparazzis.

Jojo e Renato viajaram em clima de lua de mel. Na última postagem, ela mostrou uma vista paradisíaca, com um mar limpido, céu azul no fundo e palavra “love”, amor em inglês, escrita com pétalas de flores. “Viva da melhor maneira!”, deixou registrado na legenda.

Quem é Renato Santiago, namorado de Jojo Todynho? Nos últimos meses, o nome de Renato Santiago tem circulado nas redes sociais e nas páginas de notícias. O namorado de Jojo Todynho ganhou destaque após começar a se relacionar com a cantora. E a confusão ficou ainda mais formada quando a ex dele, Kaila Oliveira, com quem tem uma filha, resolveu jogar no ventilador todos os problemas que vinha passando com ele.

Mas quem é Renato Santiago? O moreno mede cerca de 1,70m de altura e tem um corpo malhado e cheio de tatuagens — duas delas feitas com a namorada. Ele mora no bairro de Brás de Pina, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Antes de engatar o relacionamento com a artista, com quem está junto há cerca de oito meses, ele mantinha uma amizade com ela. O namoro dos dois foi oficializado no último Dia dos Namorados. Renato é discreto, pai de dois filhos e tinha o Instagram fechado até a última treta envolvendo seu nome, no início de setembro.

No dia em que presenteou o namorado com um carrão, avaliado em R$ 240 mil, a própria Jojo confirmou que ele não gostava de aparecer: “É chato, não gosta de tirar foto, odeia aparecer. O povo fica assim: ‘Ah, mostra seu namorado’. Gente, por mim eu fazia stories com ele, mas ele odeia. O povo reconhece ele e fica na rua pedindo foto, tem pavor”, afirmou ela.

E continuou: “Melhor coisa é viver no off, em paz, sem perturbação, sem chateação, melhor coisa. Ele é na dele. Como amiga, eu achava Renato insuportável e olha aí onde eu tô. Deus é mais. Mas tô feliz assim, vivendo o off, ninguém sabe nada, ninguém entende nada e vagabundo fica puto”, disparou.