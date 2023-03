Greve dos metroviários de São Paulo é adiada para o dia 23

A greve dos metroviários de São Paulo, prevista para esta quarta-feira, 15, foi adiada para o dia 23. A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira, 14, pelo Sindicato dos Metroviários de São Paulo. A categoria reivindica abono salarial e a contratação por meio de concurso público. Com a paralisação suspensa, uma nova audiência foi marcada para a próxima quarta-feira, 22, e o Tribunal Regional do Trabalho solicitou ao Metrô que apresente uma proposta até essa data sobre o pagamento do abono. Assim, a assembleia realizada na noite desta terça aprovou a proposta da diretoria do sindicato de adiar a greve, que aconteceria a partir da meia noite desta quarta-feira, 15, para o dia 23. De acordo com a categoria, como parte da mobilização, “estação, tráfego e Centro de Controle Operacional seguem sem uniforme” e destacou que “continua o uso do bóton nas outras áreas”, informou o sindicato. A assembleia desta terça-feira também reafirmou que a luta por direitos está ligada à luta contra a privatização do Metrô. “Se a privatização do metrô ocorrer, perderemos nossos empregos e a população receberá um péssimo serviço”, completou.

