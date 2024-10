Grifith e Panerai armam noite italiana para lançar o novo Luna Rossa

À frente da joalheria Grifith, Marcelo Lourenço e Tatiana Mauriz orquestraram uma agradável noite, na última quinta-feira (24/10), em prol do lançamento da nova edição do relógio Luna Rossa, da Panerai. Realizado no restaurante Piselli, no Lago Norte, o evento contou com a presença do diretor comercial da Panerai no Brasil, Alexandre Nakano.

Cerca de 100 convidados prestigiaram a ocasião que, além de oferecer um saboroso jantar assinado pela casa, foi embalada pela banda Black Ipê Jazz. Mais tarde, o DJ Sony assumiu a trilha sonora.

O lançamento consiste em uma criação da Panerai em parceria com a Prada e a Pirelli, todas marcas italianas. Feita com material 10 vezes mais resistente do que a cerâmica e 44 vezes mais leve que o aço, a peça foi desenvolvida com o Ti-Ceramitech, uma tecnologia criada pela própria Panerai.

Segundo Tatiana Mauriz, sócia da Grifith, a noite foi pensada sob medida para os clientes e amigos da joalheria. “A Panerai é uma marca italiana consagrada, criada em 1860. É referência no mundo todo no design, nos materiais tecnológicos e inovadores e na precisão e confiabilidade”, explica à coluna Claudia Meireles.

Em 2017, a Panerai deu start a uma parceria com a Luna Rossa, equipe que compete na America’s Cup. “Os materiais usados nos relógios são os mesmos presentes no barco, como a cerâmica e o titânio, além da pulseira, que tem o mesmo material que a vela do barco”, compartilha Tatiana.

