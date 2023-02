Sexo filmado em praia de Fortaleza passa a ser investigado como estupro

Na madrugada desta segunda-feira, 6, três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, foram flagradas durante ato sexual no calçadão da Praia de Iracema, em Fortaleza. Na noite dessa terça-feira, 7, a mulher publicou em suas redes sociais que estava sob efeito de álcool e ansiolítico. A situação, que foi inicialmente tipificada como ato obsceno, agora está sendo investigada como estupro de vulnerável.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que testemunhas serão ouvidas por equipes da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM), que será responsável por conduzir a investigação.

Segundo a pasta, a mulher será acompanhada pelo Grupo de Apoio às Vítimas de Violência (Gavv) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Nas redes sociais, a mulher contou que saiu para um pré-Carnaval na noite de domingo, 5. Ela afirma que bebeu “bastante” e consumiu um tipo de droga que não conhecia. “Perdi a noção total, me lembro de poucas coisas. Fiquei bastante desorientada”, relata.

“Apenas sei que não lembro quase nada dessa noite. Apareceram esses dois caras e me chamaram. Eu nem lembro na verdade como chegamos nessa ponte”, continua. “Só sei chorar e minha mãe também, pois nunca pensei chegar nesse nível. Essa menina do vídeo não sou eu, é a droga exagerada.”

A droga que a mulher afirma ter consumido é o ansiolítico clonazepam, vendido sob a marca Rivotril. A bula do medicamento adverte que não deve ser consumido com bebidas alcoólicas. A combinação pode aumentar os efeitos do ansiolítico; há redução da atividade cerebral, com potencial perda de memória e sedação grave, o que pode resultar em coma ou morte.