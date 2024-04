Grooming masculino: 5 dicas para ajudar com a beleza dos homens

Termo em inglês é usado para designar o cuidado com a aparência masculina.

Os homens estão cada vez mais vaidosos, e a prova disso é a quantidade de produtos específicos para o público masculino em prateleiras de lojas, farmácias e mercados. O crescimento dos itens acompanha a tendência do grooming masculino, termo que ainda não é muito conhecido no Brasil, mas descreve um hábito que tem se tornado comum entre os homens: o cuidado com a aparência.

A palavra em inglês grooming pode ser entendida como “se arrumar” ou “se cuidar”. Dessa forma, o grooming masculino se refere ao momento em que os homens se dedicam para melhorar o visual, cuidando da aparência do cabelo, da barba e da pele.

Os cuidados vão muito além da higiene pessoal, trata-se de um tempo reservado para cuidar de si e focar na autoestima. Mas com a rotina corrida entre trabalho, estudos e outras atividades, nem sempre é fácil investir nesse tipo de cuidado.

No entanto, há algumas dicas que podem ajudar a não deixar o visual de lado e apostar no grooming masculino. Criar o hábito de ir ao barbeiro regularmente, dar atenção à pele e manter uma rotina de cuidados com os cabelos, a barba e as sobrancelhas podem ser incluídos no dia a dia.

Para conciliar todos os processos, os homens podem dividir essas etapas em dias, reservando um momento especial para cada um deles, sem causar impactos nas demais atividades diárias.

Vá ao barbeiro regularmente

O primeiro passo para ter uma boa aparência e iniciar o grooming masculino é a atenção aos cuidados com a barba e o cabelo no barbeiro. O profissional consegue identificar as necessidades dos fios e o tratamento adequado para mantê-los alinhados em um visual esteticamente bonito.

A periodicidade das visitas ao barbeiro podem variar de homem para homem por conta do crescimento do cabelo e da barba. Alguns costumam ir com a frequência de15 em 15 dias, outros vão, pelo menos, uma vez por mês. A orientação é procurar o especialista sempre que os fios crescerem demais e perderem a forma do corte feito anteriormente.

Dê uma atenção especial para a barba

Dizem por aí que a barba é a maquiagem do homem. A máxima tem como base a ideia de que eles podem ter sua aparência transformada ao optar por deixar a barba crescer. Porém, para ter uma boa aparência, é fundamental incluir cuidados específicos na rotina diária.

Além do corte no barbeiro, é importante reservar tempo para hidratações frequentes. Em casa, o homem também pode fazer pequenas manutenções, aparando os fios sobressalentes. Para evitar irritações na pele, a recomendação é usar cremes de barbear, pois mantém a pele hidratada e lisa.

Para aqueles que querem deixar a barba crescer, mas possuem falhas ou dificuldades para desenvolver pelos no rosto, há a opção de aliar os cuidados diários ao uso de medicamentos específicos, como o minoxidil para barba.

Cuide do cabelo

Assim como acontece com a barba, o cuidado em casa com o cabelo também é necessário. A dica é lembrar de fazer hidratação para que os fios estejam sempre alinhados e bonitos. Há produtos específicos para os cabelos masculinos que atendem a necessidade de cada tipo de cabelo.

Sobrancelhas também merecem atenção

Na aparência de um homem que adere ao grooming masculino, todo detalhe faz a diferença. Por isso, dar uma atenção para as sobrancelhas também é fundamental. Os cuidados com essa área do corpo são simples e podem ser feitos por um profissional ou a própria pessoa.

É possível encontrar designers de sobrancelhas para o público masculino que realizam a remoção dos fios sobressalentes com pinça, cera ou navalha. Para quem quer cuidar desse detalhe sozinho, a dica é apostar em uma pinça para remover os pelos indesejados com paciência e cuidado.

Cuidar da pele é fundamental

A pele é outro aspecto importante no grooming masculino. A ideia é que ela esteja sempre bem hidratada, mas para isso é preciso entender que cada tipo tem suas necessidades específicas. Antes de comprar os produtos para a área do rosto, consulte um dermatologista para saber se a pele é oleosa, seca ou mista.

Entretanto, independente do tipo de pele, há cuidados que devem ser seguidos: limpeza facial, hidratação e uso do protetor solar regularmente são essenciais para garantir a saúde e a boa aparência.