Grupo fecha trecho da BR-324 após morte de morador em Simões Filho

Um grupo de moradores de Simões Filho fechou o transito da BR-324, sentido Feira de Santana, na noite desta segunda-feira (16). Os manifestantes protestam após a morte de um homem depois de uma ação policial no município, no último domingo (15).

Por volta das 17h30, o grupo usou pneus e pedaços de madeira queimados para bloquear a passagem de veículos, nas proximidades de Valéria, e chamar a atenção das autoridades. Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) BTS e da 31ª CIPM foram acionados em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para atender a manifestação. No local, após as negociações e o controle das chamas pelo Corpo de Bombeiros, a via foi parcialmente liberada. O policiamento foi intensificado no local.

Morte

A PM fazia rondas na cidade, no início da tarde de domingo (15), quando foi acionada com uma denúncia de homens armados no bairro Santo Antônio do Rio das Pedras. No local, ao perceber a chegada da polícia, o grupo efetuou disparos contra os policiais da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp RMS, que revidaram.

Após o confronto, os suspeitos fugiram. Um deles havia sido atingido. Com ele, foram encontradas 28 porções de cocaína, 16 de maconha e um revólver calibre .22, com duas munições deflagradas e outras duas intactas. O homem foi socorrido para o Hospital Municipal de Simões Filho, mas não resistiu.

A ocorrência foi registrada na Corregedoria Geral da PMBA.