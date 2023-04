Guarda Municipal divulga relatório trimestral das ações em Teixeira de Freitas; saiba mais

(Foto: Wesley Morau)

A Guarda Municipal de Teixeira de Freitas atua diuturnamente para atender a todas as solicitações e demandas do município, tendo como destaque o apoio ao SAMU, aos distritos e comunidades, secretarias municipais e eventos promovidos pela gestão pública. De janeiro a março deste ano, a Guarda Municipal respondeu a 3997 ocorrências. Confira:

Ocorrência de trânsito: 3

Blitz: 17

Achados e perdidos: 2

Apoio ao SAMU: 33

Apoio a eventos promovidos pelo município: 34

Encaminhamento a delegacia: 6

Apoio a Unidades Básicas de Saúde (UBS): 21

Danos a patrimônio público: 4

Rondas escolares: 35

Desacato: 1

Furto: 4

Gerenciamento de conflitos: 3

Maria da Penha: 1

Perturbação da ordem pública: 1

Apoio a eventos da comunidade: 4

Rondas de patrulhamento preventivo: 3825

Outros/denúncia: 3

Total: 3997

As rondas de patrulhamento preventivo em ruas, praças e avenidas teixeirenses, por exemplo, contribuem com a segurança de todos os cidadãos que utilizam os bens públicos. No momento em que o Brasil recebe alguns ataques em unidades de ensino, a Guarda Municipal intensifica diariamente as rondas em escolas da rede pública, juntamente com o Núcleo de Apoio Disciplinar.

Ronda preventiva da Guarda Municipal na Escola Municipal São Lourenço (Foto: Reprodução)



Capacitações de aperfeiçoamento profissional, auxílio para aquisição de fardamento e pagamento do adicional de Periculosidade são algumas das ações da administração pública voltadas para aprimorar e expandir a segurança pública do município, reforçando a atuação de excelência da Guarda Municipal de Teixeira de Freitas para o bem-estar de todos os munícipes.

