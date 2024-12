Guerra contra o crime: Dois suspeitos do resgate de detentos mortos em confronto com a PM em Eunápolis

Na madrugada deste sábado (14), o cenário da criminalidade em Eunápolis foi ambiente de intensos confrontos. Dois suspeitos, apontados como líderes do audacioso resgate de detentos do Conjunto Penal, tombaram após entrarem em confronto direto com equipes da Rondesp Extremo Sul.

O confronto começou no bairro Pequi. Na Rua Belmonte, um dos mentores da fuga, escondido e acuado, reagiu com tiros ao perceber a aproximação dos policiais. O revide foi certeiro. Ferido, o criminoso foi socorrido ao Hospital Municipal, mas não resistiu.

Horas depois, o combate se intensificou no bairro Stela Reis. Uma nova denúncia anônima levou as forças de segurança até o esconderijo de outro líder do grupo criminoso. A reação foi violenta: o suspeito abriu fogo e, novamente, os policiais revidaram. Ferido e encaminhado ao hospital, ele também não sobreviveu.

Resultados da operação:

2 pistolas calibre .380 apreendidas;

Suspeitos mortos em confrontos.

Com o apoio do 8º BPM, as operações reafirmam o compromisso da Polícia Militar no combate implacável ao crime organizado na região. Enquanto Eunápolis dormia, a PM estava nas ruas, desmantelando planos e colocando líderes fora de ação.

As buscas continuam. A caçada aos demais envolvidos no resgate segue intensa, e o recado das forças de segurança é claro: o crime não terá vez no Extremo Sul da Bahia.