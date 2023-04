Guia da Série B: após reformulação, Vitória promete brigar pelo G4

Está chegando a hora de começar a Série B do Campeonato Brasileiro. Os 20 times participantes entram em campo a partir da próxima sexta-feira (14), quando iniciam suas respectivas jornadas. O Vitória está entre as equipes presentes na atual edição do torneio e, após enfrentar a terceira divisão no ano passado, retorna de olho no acesso à elite do futebol nacional.

O Leão fará sua estreia na Segundona em casa. O time do técnico Léo Condé vai encarar a Ponte Preta no dia 16, às 18h, no Barradão. Em seguida, o rubro-negro disputará seu primeiro jogo como visitante: enfrentará o ABC no dia 23, às 18h, no Frasqueirão, em Natal.

A Série B terá 38 rodadas, com todos os clubes se enfrentando entre si em turno e returno. Todos fazem 19 jogos em casa, e outros 19 duelos fora. A partida de abertura da Série B será disputada entre Guarani x Avaí, no dia 14, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O encerramento da competição está previsto para o dia 25 de novembro.

Assim como na primeira divisão, a Segundona também terá paralisações durantes os períodos de Data Fifa. Essa era uma reivindicação antiga dos clubes, que foi atendida pelo presidente da CBF, o baiano Ednaldo Rodrigues.

Quem subiu, quem caiu e quem permaneceu?

Além do Vitória, outros três clubes conquistaram o acesso na Série C do ano passado: Mirassol, ABC e Botafogo-SP. Já Atlético-GO, Ceará, Avaí e Juventude foram rebaixados da primeira divisão de 2022, enquanto outros 12 times permaneceram na Segundona: Chapecoense, CRB, Criciúma, Guarani, Ituano, Londrina, Novorizontino, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Sport, Tombense e Vila Nova.

Dessa lista, a principal novidade é o Mirassol. Fundado em 1925, o time irá disputar a Segundona pela primeira vez em sua história. A equipe, aliás, estreará com o status de atual campeã da Série C. Por outro lado, o Ceará está de volta à divisão após passar cinco temporadas consecutivas na elite.

Outra curiosidade sobre a Segundona de 2023 é que o número de participantes do Nordeste foi mantido: seis. Sampaio Corrêa, Sport e CRB permaneceram na divisão. ABC e Vitória chegam após conquistarem o acesso, e Ceará retorna após ser rebaixado. Eles ocupam os espaços do Bahia (que subiu), Náutico e CSA (que caíram).

Assim, o Nordeste é a segunda região com o maior número de representantes. Está atrás apenas do Sudeste, com sete times (Botafogo-SP, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Ponte Preta e Tombense). O Sul é o terceiro colocado desse ranking, com cinco equipes (Avaí, Chapecoense, Criciúma, Juventude, Londrina). O Centro-Oeste, com dois clubes (Atlético-GO e Vila Nova), completa a lista.

O CORREIO elaborou um guia apresentando o Vitória e os 19 times que ele terá pela frente:

ABC

Nome e local do clube: ABC Futebol Clube, de Natal (RN)

ABC Futebol Clube, de Natal (RN) Posição no último Brasileiro : vice-campeão da Série C (subiu)

: vice-campeão da Série C (subiu) Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Potiguar: classificado à final. Enfrentará o América-RN;

Copa do Nordeste: eliminado na semifinal, pelo Sport (1×0);

Copa do Brasil: classificado à terceira fase, após passar por Tuntum (5×0) e Vasco (0x0 no tempo normal, 6×5 nos pênaltis). Enfrentará o Grêmio na sequência;

Aproveitamento na temporada: 72%. São 24 jogos disputados, com 16 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, além de 52 gols marcados e 13 gols sofridos;

72%. São 24 jogos disputados, com 16 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, além de 52 gols marcados e 13 gols sofridos; Técnico: Fernando Marchiori

Fernando Marchiori Artilheiro em 2023: Felipe Garcia, com 10 gols em 17 jogos (média de 0,58 gol por partida)

ABC se classificou à final do Potiguar

(Foto: Rennê Carvalho/ABC FC)

Atlético-GO

Nome e local do clube: Atlético Clube Goianiense, de Goiânia (GO)

Atlético Clube Goianiense, de Goiânia (GO) Posição no último Brasileiro : 18º colocado na Série A (rebaixado)

: 18º colocado na Série A (rebaixado) Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Goiano: disputa a final, contra o Goiás. Venceu o jogo de ida por 2×0 e fará a volta neste domingo (9), às 16h, na Serrinha;

Copa do Brasil: eliminado na segunda fase, pelo Volta Redonda (1×1 no tempo normal, perdeu por 5×4 nos pênaltis). Antes, havia passado pelo Atlético de Alagoinhas (0x0 – tinha a vantagem do empate);

Aproveitamento na temporada: 78%. São 18 jogos disputados, com 13 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 40 gols marcados e 16 gols sofridos

78%. São 18 jogos disputados, com 13 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 40 gols marcados e 16 gols sofridos Técnico: Mozart

Mozart Artilheiro em 2023: Luiz Fernando, com 9 gols marcados em 16 jogos (média de 0,56 gol por partida)

Luiz Fernando é o artilheiro do Atlético-GO

(Foto: Ingryd Oliveira/Atlético-GO)

Avaí

Nome e local do clube: Avaí Futebol Clube, de Florianópolis (SC)

Avaí Futebol Clube, de Florianópolis (SC) Posição no último Brasileiro : 19º colocado na Série A (rebaixado)

: 19º colocado na Série A (rebaixado) Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Catarinense: eliminado nas quartas de final, pelo Criciúma (empatou em 0x0 na ida e na volta, perdeu nos pênaltis por 14×13);

Copa do Brasil: eliminado na primeira fase, pelo Retrô (derrota por 3×2);

Aproveitamento na temporada: 45%. São 14 jogos disputados, com cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas, além de 20 gols marcados e 17 gols sofridos

45%. São 14 jogos disputados, com cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas, além de 20 gols marcados e 17 gols sofridos Técnico: Alex de Souza

Alex de Souza Artilheiro em 2023: Waguininho, com 5 gols marcados em 9 jogos (média de 0,55 gol por partida)

O ex-jogador Alex é o técnico do Avaí

(Foto: Leandro Boeira/Avai FC)

Botafogo-SP

Nome e local do clube: Botafogo Futebol Clube, de Ribeirão Preto (SP)

Botafogo Futebol Clube, de Ribeirão Preto (SP) Posição no último Brasileiro : semifinalista da Série C (subiu)

: semifinalista da Série C (subiu) Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Paulista: eliminado nas quartas de final, pelo Red Bull Bragantino (derrota por 2×0);

Copa do Brasil: classificado à terceira fase, após passar por Parnahyba (0x0 – tinha a vantagem do empate) e São Raimundo-RR (3×1). Enfrentará o Santos na sequência;

Aproveitamento na temporada: 40%. São 15 jogos disputados, com cinco vitórias, três empates e sete derrotas, além de 17 gols marcados e 20 gols sofridos

40%. São 15 jogos disputados, com cinco vitórias, três empates e sete derrotas, além de 17 gols marcados e 20 gols sofridos Técnico: Adilson Batista

Adilson Batista Artilheiro em 2023: Robinho, com 5 gols marcados em 11 jogos (média de 0,45 gol por partida)

Além da Série B, o Botafogo-SP se prepara para disputar a terceira fase da Copa do Brasil

(Foto: João Victor Cristovão/Botafogo-SP)

CRB

Nome e local do clube: Clube de Regatas Brasil, de Maceió (AL)

Clube de Regatas Brasil, de Maceió (AL) Posição no último Brasileiro : 11º colocado na Série B

: 11º colocado na Série B Desempenho nas competições de 2023*:

Campeonato Alagoano: disputa a final, contra o ASA. Venceu o jogo de ida por 2×0 e fará a volta neste sábado (8), às 16h, no Rei Pelé;

Copa do Nordeste: eliminado nas quartas de final, pelo Sport (derrota por 4×0);

Copa do Brasil: classificado à terceira fase, após passar por União Rondonópolis (1×0) e Operário-MS (5×0). Enfrentará o Athletico-PR na sequência;

Aproveitamento na temporada*: 75%. São 21 jogos disputados, com 14 vitórias, cinco empates e duas derrotas, além de 37 gols marcados e 20 gols sofridos

75%. São 21 jogos disputados, com 14 vitórias, cinco empates e duas derrotas, além de 37 gols marcados e 20 gols sofridos Técnico: Umberto Louzer

Umberto Louzer Artilheiro em 2023: Renato, com 11 gols marcados em 17 jogos (média de 0,64 gol por partida)

*não usa o profissional na Copa Alagoas

O CRB, do técnico Louzer, irá disputar a partida de volta da final do Alagoano neste sábado (8)

(Foto: Francisco Cedrim/CRB)

Ceará

Nome e local do clube: Ceará Sporting Club, de Fortaleza (CE)

Ceará Sporting Club, de Fortaleza (CE) Posição no último Brasileiro : 17º colocado na Série A (rebaixado)

: 17º colocado na Série A (rebaixado) Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Cearense: disputa a final, contra o Fortaleza. Perdeu o jogo de ida por 2×1 e fará a volta neste sábado (8), às 16h, no Castelão;

Copa do Nordeste: disputa a final, contra o Sport. O jogo de ida será no dia 19, às 21h30, na Arena Castelão, e a volta acontecerá no dia 3 de maio, às 21h, na Ilha do Retiro;

Copa do Brasil: eliminado na segunda fase, pelo Ituano (1×1 no tempo normal, perdeu por 4×2 nos pênaltis). Antes, havia passado pelo Caldense (3×0);

Aproveitamento na temporada: 72%. São 20 jogos disputados, com 13 vitórias, quatro empates e três derrotas, além de 44 gols marcados e 21 gols sofridos;

72%. São 20 jogos disputados, com 13 vitórias, quatro empates e três derrotas, além de 44 gols marcados e 21 gols sofridos; Técnico: Gustavo Morínigo

Gustavo Morínigo Artilheiro em 2023: Guilherme Castilho, com 8 gols marcados em 17 jogos (média de 0,47 gol por partida)

O Ceará está nas finais do Cearense e da Copa do Nordeste

(Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Chapecoense

Nome e local do clube: Associação Chapecoense de Futebol, de Chapecó (SC)

Associação Chapecoense de Futebol, de Chapecó (SC) Posição no último Brasileiro : 14º colocada na Série B

: 14º colocada na Série B Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Catarinense: eliminada nas quartas de final, pelo Barra-SC (derrotas por 2×0 na ida e por 2×1 na volta);

Copa do Brasil: eliminada na primeira fase, pelo Marcílio Dias (derrota por 1×0);

Aproveitamento na temporada: 48%. São 14 jogos disputados, com cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas, além de 17 gols marcados e 12 gols sofridos;

48%. São 14 jogos disputados, com cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas, além de 17 gols marcados e 12 gols sofridos; Técnico: Argel Fuchs

Argel Fuchs Artilheiro em 2023: Maxwell, com 4 gols marcados em 12 jogos (média de 0,33 gol por partida)

Ex-Vitória, Pablo Siles é um dos novos reforços da Chapecoense para a Série B

(Foto: João Heemann/ACF)

Criciúma

Nome e local do clube: Criciúma Esporte Clube, de Criciúma (SC)

Criciúma Esporte Clube, de Criciúma (SC) Posição no último Brasileiro : 8º colocado na Série B

: 8º colocado na Série B Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Catarinense: disputa a final, contra o Brusque. Venceu o jogo de ida por 1×0, e fará a volta neste sábado (8), às 16h30, no estádio Augusto Bauer;

Copa do Brasil: eliminado na segunda fase, pelo Coritiba (1×1 no tempo normal, perdeu por 6×5 nos pênaltis). Antes, havia passado pelo Real Ariquemes (3×0);

Aproveitamento na temporada: 55%. São 18 jogos disputados, com sete vitórias, nove empates e duas derrotas, além de 20 gols marcados e 9 gols sofridos;

55%. São 18 jogos disputados, com sete vitórias, nove empates e duas derrotas, além de 20 gols marcados e 9 gols sofridos; Técnico: Cláudio Tencati

Cláudio Tencati Artilheiro em 2023: Fabinho, com 6 gols marcados em 11 jogos (média de 0,54 gol por partida)

Criciúma venceu o jogo de ida da final do Catarinense, contra o Brusque, com gol de Lohan

(Foto: Celso da Luz/Criciúma E.C.)

Guarani

Nome e local do clube: Guarani Futebol Clube, de Campinas (SP)

Guarani Futebol Clube, de Campinas (SP) Posição no último Brasileiro : 10º colocado na Série B

: 10º colocado na Série B Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Paulista: eliminado na fase de grupos; eliminado na semifinal da Taça Independência, pelo Mirassol (perdeu por 1×0);

Aproveitamento na temporada: 40%. São 14 jogos disputados, com cinco vitórias, dois empates e sete derrotas, além de 16 gols marcados e 16 gols sofridos;

40%. São 14 jogos disputados, com cinco vitórias, dois empates e sete derrotas, além de 16 gols marcados e 16 gols sofridos; Técnico: Bruno Pivetti

Bruno Pivetti Artilheiro em 2023: Bruninho, com 3 gols marcados em 12 jogos (média de 0,25 gol por partida)

Bruno Pivetti, que já comandou o Vitória, é o técnico do Guarani

(Foto: Thomaz Marostegan/Guarani)

Ituano

Nome e local do clube: Ituano Futebol Clube, de Itu (SP)

Ituano Futebol Clube, de Itu (SP) Posição no último Brasileiro : 6º colocado na Série B

: 6º colocado na Série B Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Paulista: eliminado na semifinal, pelo Palmeiras (perdeu por 1×0);

Copa do Brasil: classificado à terceira fase, após passar por Princesa do Solimões (1×1 – tinha a vantagem do empate) e Ceará (1×1 no tempo normal, vitória por 4×2 nos pênaltis). Enfrentará o São Paulo na sequência;

Aproveitamento na temporada: 31%. São 16 jogos, com três vitórias, seis empates e sete derrotas, além de 14 gols marcados e 22 gols sofridos;

31%. São 16 jogos, com três vitórias, seis empates e sete derrotas, além de 14 gols marcados e 22 gols sofridos; Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Gilmar Dal Pozzo Artilheiro em 2023: Eduardo Person, com 3 gols marcados em 16 jogos (média de 0,19 gol por partida)

Além de disputar a Segundona, o Ituano enfrentará o São Paulo na terceira fase da Copa do Brasil

(Foto: Miguel Schincariol/Ituano FC)

Juventude

Nome e local do clube: Esporte Clube Juventude, de Caxias do Sul (RS)

Esporte Clube Juventude, de Caxias do Sul (RS) Posição no último Brasileiro : 20º colocado na Série A (rebaixado)

: 20º colocado na Série A (rebaixado) Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Gaúcho: eliminado na primeira fase;

Copa do Brasil: eliminado na primeira fase, pelo São Luiz (perdeu por 1×0);

Aproveitamento na temporada: 47%. São 12 jogos disputados, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas, além de 17 gols marcados e 15 gols sofridos;

47%. São 12 jogos disputados, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas, além de 17 gols marcados e 15 gols sofridos; Técnico: Pintado

Pintado Artilheiro em 2023: Rodrigo Rodrigues, com 6 gols marcados em 12 jogos (média de 0,5 gol por partida);

Rodrigo Rodrigues é o artilheiro do Juventude na temporada

(Foto: Nathan Bizotto/EC Juventude)

Londrina

Nome e local do clube: Londrina Esporte Clube, de Londrina (PR)

Londrina Esporte Clube, de Londrina (PR) Posição no último Brasileiro : 9º colocado na Série B

: 9º colocado na Série B Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Paranaense: eliminado na primeira fase

Copa do Brasil: eliminado na primeira fase, pelo Nova Mutum (perdeu por 4×2);

Aproveitamento na temporada: 28%. São 12 jogos disputados, com duas vitórias, quatro empates e seis derrotas, além de 11 gols marcados e 15 gols sofridos;

28%. São 12 jogos disputados, com duas vitórias, quatro empates e seis derrotas, além de 11 gols marcados e 15 gols sofridos; Técnico: Alexandre Gallo

Alexandre Gallo Artilheiro em 2023: três jogadores estão empatados na artilharia, com 2 gols cada: Hugo Cabral, em 7 jogos (média de 0,28 gol por partida); Clinton, em 11 jogos (média de 0,18 gol por partida) e João Paulo, em 12 jogos (média de 0,17 gol por partida);

Londrina tem aproveitamento de apenas 28% no ano

(Foto: Sheyla Dantas/Londrina EC)

Mirassol

Nome e local do clube: Mirassol Futebol Clube, de Mirassol (SP)

Mirassol Futebol Clube, de Mirassol (SP) Posição no último Brasileiro : campeão da Série C (subiu)

: campeão da Série C (subiu) Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Paulista: eliminado na primeira fase; vice-campeão da Taça Independência (0x0 no tempo normal, perdeu por 4×2 nos pênaltis para o São Bernardo);

Aproveitamento na temporada: 45%. São 14 jogos disputados, com cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas, além de 15 gols marcados e 14 gols sofridos;

45%. São 14 jogos disputados, com cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas, além de 15 gols marcados e 14 gols sofridos; Técnico: Ricardo Catalá

Ricardo Catalá Artilheiro em 2023: Zé Roberto, com 4 gols marcados em 13 jogos (média de 0,3 gol por partida); o jogador, porém, não defenderá o Mirassol na Série B, já que acertou com o Coritiba;

Camilo é o camisa 10 do Mirassol

(Foto: Pedro Zacchi/Agência Mirassol)

Novorizontino

Nome e local do clube: Grêmio Novorizontino, de Novo Horizonte (SP)

Grêmio Novorizontino, de Novo Horizonte (SP) Posição no último Brasileiro : 16º colocado na Série B

: 16º colocado na Série B Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Paulista Série A2: disputa a final, contra a Ponte Preta. Empatou o jogo de ida em 1×1, e fará a volta neste sábado (8), às 15h, no estádio Moisés Lucarelli;

Aproveitamento na temporada: 67%. São 20 jogos disputados, com 12 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, além de 33 gols marcados e 18 gols sofridos;

67%. São 20 jogos disputados, com 12 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, além de 33 gols marcados e 18 gols sofridos; Técnico: Eduardo Baptista

Eduardo Baptista Artilheiro em 2023: Aylon, com 7 gols marcados em 19 jogos (média de 0,36 gol por partida);

Novorizontino disputa com a Ponte Preta o título do Paulistão Série A2

(Foto: Gustavo Ribeiro/Novorizontino)

Ponte Preta

Nome e local do clube: Associação Atlética Ponte Preta, de Campinas (SP)

Associação Atlética Ponte Preta, de Campinas (SP) Posição no último Brasileiro : 12º colocado na Série B

: 12º colocado na Série B Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Paulista Série A2: disputa a final, contra o Novorizontino. Empatou o jogo de ida em 1×1, e fará a volta neste sábado (8), às 15h, no estádio Moisés Lucarelli;

Copa do Brasil: eliminada na segunda fase, pelo Brasil de Pelotas (perdeu por 2×0). Antes, havia passado pelo Fluminense-PI (4×0);

Aproveitamento na temporada: 76%. São 22 jogos disputados, com 15 vitórias, cinco empates e duas derrotas, além de 43 gols marcados e 18 gols sofridos;

76%. São 22 jogos disputados, com 15 vitórias, cinco empates e duas derrotas, além de 43 gols marcados e 18 gols sofridos; Técnico: Hélio dos Anjos

Hélio dos Anjos Artilheiro em 2023: Jeh, com 11 gols marcados em 18 jogos (média de 0,61 gol por partida);

Ponte Preta é a primeira rival do Vitória na Série B 2023

(Foto: Karen Fontes/PontePress)

Sampaio Corrêa

Nome e local do clube: Sampaio Corrêa Futebol Clube, de São Luís (MA)

Sampaio Corrêa Futebol Clube, de São Luís (MA) Posição no último Brasileiro : 5º colocado na Série B

: 5º colocado na Série B Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Maranhense: caiu na final do primeiro turno, para o Maranhão (0x0 no tempo normal, perdeu por 4×2 nos pênaltis); foi eliminado na semifinal do segundo turno, pelo Moto Club (perdeu por 2×0);

Copa do Nordeste: eliminado na primeira fase;

Copa do Brasil: eliminado na primeira fase, pelo Maringá (perdeu por 2×1);

Aproveitamento na temporada: 56%. São 19 jogos disputados, com nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas, além de 29 gols marcados e 18 gols sofridos;

56%. São 19 jogos disputados, com nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas, além de 29 gols marcados e 18 gols sofridos; Técnico: Evaristo Piza

Evaristo Piza Artilheiro em 2023: Eloir e Vinícius Alves estão empatados na artilharia, com cinco gols cada em 14 jogos disputados (ambos com média de 0,35 gol por partida);

Evaristo Piza é o técnico do Sampaio Corrêa

(Foto: Ronald Felipe/Sampaio Corrêa)

Sport

Nome e local do clube: Sport Club do Recife, de Recife (PE)

Sport Club do Recife, de Recife (PE) Posição no último Brasileiro : 7º colocado na Série B

: 7º colocado na Série B Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Pernambucano: está na final e aguarda a definição do adversário, que será Retrô ou Salgueiro;

Copa do Nordeste: disputa a final, contra o Ceará. O jogo de ida será no dia 19, às 21h30, na Arena Castelão, e a volta acontecerá no dia 3 de maio, às 21h, na Ilha do Retiro;

Copa do Brasil: vai estrear na terceira fase por ter sido vice-campeão da última Copa do Nordeste; enfrentará o Coritiba;

Aproveitamento na temporada: 84%. São 23 jogos disputados, com 18 vitórias, quatro empates e uma derrota, além de 55 gols marcados e 11 gols sofridos;

84%. São 23 jogos disputados, com 18 vitórias, quatro empates e uma derrota, além de 55 gols marcados e 11 gols sofridos; Técnico: Enderson Moreira

Enderson Moreira Artilheiro em 2023: Luciano Juba, com 11 gols marcados em 22 jogos (média de 0,5 gol por partida);

Sport tem o melhor aproveitamento na temporada entre os times da Série B

(Foto: Rafael Bandeira/Sport Recife)

Tombense

Nome e local do clube: Tombense Futebol Clube, de Tombos (MG)

Tombense Futebol Clube, de Tombos (MG) Posição no último Brasileiro : 15º colocado na Série B

: 15º colocado na Série B Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Mineiro: eliminado na primeira fase; campeão do Troféu Inconfidência, após vitória sobre o Villa Nova (3×2);

Copa do Brasil: classificado à terceira fase, após passar por Caucaia (0x0 – tinha a vantagem do empate) e Retrô (1×0). Enfrentará o Palmeiras na sequência;

Aproveitamento na temporada: 55%. São 14 jogos disputados, com seis vitórias, cinco empates e três derrotas, além de 22 gols marcados e 17 gols sofridos;

55%. São 14 jogos disputados, com seis vitórias, cinco empates e três derrotas, além de 22 gols marcados e 17 gols sofridos; Técnico: Marcelo Chamusca

Marcelo Chamusca Artilheiro em 2023: Daniel Amorim, com 10 gols em 13 jogos (média de 0,77 gol por partida);

O Tombense conquistou o Troféu Inconfidência 2023

(Foto: Tiago Trindade/FMF)

Vila Nova

Nome e local do clube: Vila Nova Futebol Clube, de Goiânia (GO)

Vila Nova Futebol Clube, de Goiânia (GO) Posição no último Brasileiro : 13º colocado na Série B

: 13º colocado na Série B Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Goiano: eliminado nas quartas de final, pelo Anápolis (empatou em 0x0 na ida e perdeu por 1×0 na volta);

Copa Verde: eliminado nas quartas de final, pelo Cuiabá (perdeu por 2×0 na ida e empatou em 1×1 na volta);

Copa do Brasil: eliminado na segunda fase, pelo Náutico (perdeu por 2×1). Antes, havia passado pelo Real Noroeste (1×1 – tinha a vantagem do empate);

Aproveitamento na temporada: 44%. São 18 jogos disputados, com cinco vitórias, nove empates e quatro derrotas, além de 19 gols marcados e 12 gols sofridos;

44%. São 18 jogos disputados, com cinco vitórias, nove empates e quatro derrotas, além de 19 gols marcados e 12 gols sofridos; Técnico: Claudinei Oliveira

Claudinei Oliveira Artilheiro em 2023: Neto Pessoa, com 5 gols marcados em 18 jogos (média de 0,27 gol por partida);

Vila Nova foi eliminado do Goiano, Copa Verde e Copa do Brasil (foto)

(Foto: Fernando Brito/Vila Nova F.C.)

Vitória

Nome e local do clube: Esporte Clube Vitória, de Salvador (BA)

Esporte Clube Vitória, de Salvador (BA) Posição no último Brasileiro : semifinalista da Série C (subiu)

: semifinalista da Série C (subiu) Desempenho nas competições de 2023:

Campeonato Baiano: eliminado na primeira fase;

Copa do Nordeste: eliminado na fase de grupos. Antes, disputou a fase prévia e se classificou após vencer Cordino (2×1) e Jacuipense (1×0);

Copa do Brasil: eliminado na primeira fase, pelo Nova Iguaçu (perdeu por 2×0);

Aproveitamento na temporada: 40%. São 20 jogos disputados, com seis vitórias, seis empates e oito derrotas, além de 24 gols marcados e 27 gols sofridos;

40%. São 20 jogos disputados, com seis vitórias, seis empates e oito derrotas, além de 24 gols marcados e 27 gols sofridos; Técnico: Léo Condé

Léo Condé Artilheiro em 2023: Diego Torres, com 4 gols marcados em 18 jogos (média de 0,22 gol por partida);