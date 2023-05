Guia definitivo da “porra”: tire as principais dúvidas sobre o sêmen

Um dos assuntos mais controversos do sexo é, sem dúvidas, o sêmen. Popularmente conhecido como “porra”, o líquido é expelido durante a ejaculação masculina. Contudo, mesmo as mulheres e homens que gostam de “brincar” com ele têm diversas dúvidas sobre o tema.

Uma vez que o fluido está presente na esmagadora maioria das relações sexuais, é importante entender o que pode e o que não pode quando o assunto é porra.

Para isso, o urologista e sexólogo Celso Marzano, conhecido como Dr. do Sexo, tira algumas dúvidas sobre o líquido e te ajuda a lidar melhor com ele.

Confira:

O que é?De forma resumida, o sêmen é uma secreção de cor branca amarelada, composta por espermatozoides e o líquido que vem da próstata, que mantém os espermas vivos. Além disso, também há enzimas e ácido cítrico na composição.

Qual a quantidade que um homem pode ejacular?O exagero vendido na pornografia pode passar a impressão errada de que uma ejaculação masculina se assemelha a uma mangueira que libera montes de sêmen. Contudo, a quantidade expelida varia entre 2 e 10 ml.

“Tá” liberado engolir!Muita gente ainda tem a preocupação de engolir o sêmen e o líquido fazer mal. Apesar de não ser obrigatório engoli-lo (é sempre possível cuspir), o sêmen não faz mal ao ser ingerido. Pode até não fazer bem, mas não vai trazer nenhum problema. A não ser que, reforçando, exista alguma infecção envolvida, o que pode ser evitado ao adotar a prática com quem se tem confiança.

Não é skincareNão faz mal, ao brincar com o sêmen, passá-lo no rosto. Contudo, é mentira a crença de que a secreção fazer algum bem à pele. Gozo não é um creme antienvelhecimento. Com tantos cosméticos bons, não há necessidade de passar sêmen no rosto com o fim de tratar a pele.

Não engordaPara os transões fitness, é importante ressaltar que: não, engolir porra não engorda. O líquido do sêmen não contém calorias, proteínas ou nada substancial que possibilite o ganho de peso. Se a preocupação é sair da dieta, engolir está liberado.

Porra doce?Sim! Muitas pessoas acreditam se tratar de um boato, mas é, de fato, possível mudar o gosto do sêmen a depender dos alimentos consumidos no dia. Alguns alimentos, se ingeridos em grande quantidade e antes da relação sexual, podem causar variação no sabor do sêmen – tanto positiva, quanto negativamente. Lembre-se: a mudança é pequena, ou seja, sêmen sempre terá gosto e cheiro de sêmen.

