Nem de brincadeira o Flamengo pode pensar em Carnaval

Ganhar do Resende, mesmo com um time reserva, era uma obrigação. E o Flamengo de Vitor Pereira foi lá e fez 2 x 0. Se bem que, apesar dos desfalques, aquilo que chamam de “os reservas do Flamengo”, é um time respeitável.

Tinha Rodrigo Caio e Pablo na zaga e Everton Cebolinha no ataque. Jogadores de altíssimo nível.

Mas o Flamengo terá uma (mais uma!) semana duríssima pela frente. Dessas em que não pode nem piscar. Brincar o Carnaval, nem de “brincadeira”.

Em plena terça de Carnaval, tem o primeiro jogo da Recopa contra o Independiente Del Valle. É jogo duro. Ainda mais para um Flamengo que disputou e perdeu duas decisões neste início de ano.

E, logo na sequência, um jogaço contra o Botafogo, pelo Cariocão, no sábado(25/2), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

É um clássico e – a julgar pela procura pelos ingressos – deve ter casa cheia. Vitor Pereira sabe que o emprego dele estará seriamente comprometido se não obtiver sucesso nessas duas batalhas que tem pela frente. Ah, sabe.

