Guinness: mulher quebra recorde de assobio pelo nariz. Escute áudio

Uma moradora de Ontario (Canadá) quebrou um recorde inusitado. Lulu Lotus registrou no Guinness World Records (GWR) o volume mais alto de assobio pelo nariz. Com um tom de 44,1 decibéis, o som é tão intenso quanto o canto de um pássaro.

Confira:

Segundo Lulu contou ao Guinness, ela descobriu a habilidade quando era criança, aos sete anos de idade. A partir de então, passou a usar o dom das mais diversas formas. “Não pude resistir à tentação de pregar peças em professores e colegas de escola”, brincou.

Ela disse que ao ouvir o som, as pessoas ficavam intrigadas e procuravam de onde vinha o barulho. De acordo com a moça, certa vez, no colégio, um professor até mesmo vasculhou um corredor inteiro da instituição de ensino, por pensar que o som vinha de fora da sala de aula.

Lulu produz o som por meio dos músculos da garganta, os quais usa para controlar a maneira pela qual o ar sai do nariz. Caso ela mantenha a boca aberta, o som sai por ela, mas caso a feche, o som sai pelo nariz.

A jovem ficou emocionada ao saber da conquista e compartilhou a notícia com familiares e amigos. “Eles estavam todos muito entusiasmados e felizes por mim”, afirmou. Ela também agradeceu ao engenheiro acústico Payam, que a ajudou gratuitamente com a medição e busca pelo recorde.

Por fim, Lulu revelou que o filho dela também tem a mesma habilidade. A jovem sonha que ele tente o recorde e a supere. “Seria um sonho tornado realidade se um dia ele batesse o meu recorde”, disse.