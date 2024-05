Guitarrista da banda Afrocidade morre após ser espancado na Bahia

Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Fal, guitarrista da banda Afrocidade – Metrópoles – Foto: ReproduçãoFlávio de Oliveira Silva, de 32 anos, conhecido como Fal Silva, guitarrista da banda Afrocidade, morreu nessa sexta-feira (24/5), após ser espancado na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Ao G1, a Polícia Civil afirmou que o artista foi agredido por um grupo de homens, no bairro Novo Horizonte. O crime será investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari).

O corpo do músico está no Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município. As guias para remoção e perícia foram expedidas e as circunstâncias, autoria e motivação do homicídio estão sendo apuradas.

A banda Afrocidade lamentou a morte de Fal Silva nas redes sociais. “Ainda difícil de acreditar, sentiremos muito sua falta. Descanse em paz, irmão”, escreveu o grupo.

Confira o post:

